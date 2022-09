40 cosas sobre Charlie USG, por Charlie USG

Charlie USG ha demostrado que quien la sigue la consigue. A base de cabezonería, esfuerzo, voluntad propia y una pizca de suerte, este joven ha pasado de tocar en Gran Vía, en pleno centro de Madrid a firmar su primer contrato discográfico en apenas cinco años. Ahora, solo tiene ganas de comerse el mundo y de formar parte del futuro del pop español.

En su entrevista con LOS40 nos dio algunos detalles sobre su próximo EP, Todo lo que por fin me atrevi a decirte, nos habló de cuánto había cambiado su vida en apenas unos meses, de su percepción de la industria y de su experiencia como artista callejero.

También aprovechamos la ocasión para someterle a nuestro test 40 Datos para saber un poco más de él, conocer algunas curiosidades sobre su vida e intentar sonsacarle algún que otro secreto. Nos ha dejado intuir de forma velada que podría haber alguna colaboración... ¡Así que, ojo, que podría anunciar sorpresas en un futuro cercano!

Sin ir más lejos, hace unos días dejaba un mensaje de lo más sospechoso a Leo Rizzi en una de sus publicaciones. "Julio Alberto Rizzi Vadillo, último aviso. Att: el Charlie", le comentaba, aunque no ha sido este artista el que nos ha nombrado. ¡Sigue leyendo y descubre lo que ha contestado!

1. Nombre completo: Carlos Urraca Solís

2. Año y ciudad de nacimiento: 2002, Madrid

3. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? En la misa de pequeño, cuando me obligaban ir a misa con ‘Osana’ y todo eso.

4. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? Cuando vi a un músico en un viaje de intercambio a Inglaterra en verano, y vi a un músico callejero cantar quiero ser como tú, que dije: es increíble. Se le veía tan contento que ahí se me plantó la semillita.

5. La canción que te hubiese gustado componer: Lady Madrid, de Leiva/Pereza

6. Un género musical que nunca tocarías: Bachata

7. Un artista y/o una artista favoritos: Morat, Nil Moliner y Dani Fernández

8. La música que escuchabas en casa de pequeño: Canciones ochenteras que me ponía mi padre, en inglés.

9. Una canción con la que estés obsesionado ahora mismo: Estoy muy obsesionado con el disco de Walls, con la canción Yo quería ser bueno

10 La que odies escuchar ahora mismo: Yo creo que, mojándome así un poquillo, Gangnam Style

11. El artista o la artista con el/la que te gustaría colaborar: Me encantaría con Nil Moliner, Morat, Dani Fernandez, Aitana… pero esto ya es soñando.

12. Entonces, ¿es un sueño o una realidad?: (se ríe) Hombre, ¿te imaginas que yo de repente voy a tener una colaboración con Nil Moliner? [Nunca se sabe] Nunca se sabe (ríe) … Bueno, no voy a decir nada que me regañan.

13. El músico que está en tu agenda de contactos: Meler, Cepeda…

14. Si no fueses cantante, serías… estudiante de Comunicación Audiovisual ahora mismo.

15. La música para ti es… Una oportunidad de poder enseñar a la gente como soy.

16. Un hobby o un deporte favorito: Tengo pocos, eh. Todo lo dedico a la música, o sea que…

17. ¿Por qué Charlie USG? Charlie, porque soy Carlos. De pequeño, cuando me hice Instagram, no sé por qué pensé que Charlie era más moderno. Y lo de USG, porque cuando me hice Instagram, con 13 ó 12 años estaba saliendo con una niña de tontería y me dijo que o me hacía Instagram o me dejaba. Entonces, Carlos estaba pillado, Charlie a secas también. Me dijo: "pues ponte las siglas de tu apellido y así se quedó: Urraca Solís Gesto, que es el último de mis apellidos.

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: El último concierto de la calle en Gran Vía.

19. Lo que dirías al pequeño Charlie: "Sigue pa’lante y cuidado algún viernes que va a venir la policía y te va a multar bastante. Pero sigue para adelante que todo va a salir bien"

20. La red social que más te engancha: TikTok, aunque por lo general no estoy enganchado a ninguna como tal.

21. La red social que más pereza te da: Facebook me da muchísima pereza.

22. Algo que NO soportas, que te pone enfermo: Que la gente me haga esperar. Lo odio; luego soy yo el que lo hace, pero para vengarme.

23. Una frase que repites mucho: "Me cago en todo".

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Cuando empecé a tocar en la calle solo me sabía dos canciones, y tocaba muy mal la guitarra como en misa. Y estaba repitiendo las dos mismas canciones durante tres horas hasta que salió una mujer de un kiosco y me amenazó con un cuchillo para que parara ya. No quería parenderme más canciones porque me daba pereza.

25. Una película que te encante o te definas: Spiderman, me flipa todo lo de Spiderman. Sobre todo las del primer Spiderman, las de Toby Maguire, Si me tengo que quedar con una: Spiderman 2. La del Doctor Octopus me flipa. Soy muy friki yo.

26. Algo que se te da fatal: Tocar la guitarra se me da muy mal y se paciente. Cocinar.

27. ¿Mascotas?: Tengo un gato, que lo rescatamos de la calle. Mis padres al principio no querían animales en casa y al final aquí se ha quedado.

28. Tu personalidad en pocas palabras: Impaciente, con muchas ganas de todo y empático.

29. Tu recuerdo de infancia más bonito: Veranear en Galicia con mi familia.

30. Un juguete (o juego) de infancia: Una bola amarilla del tamaño de mi mano que cuando la botabas se iluminaba y la perdí… Se me quedó siempre en la cabeza.

31. Lo que echas de menos: No tener obligaciones y ser un niño pequeño.

32. Algo de lo que te arrepientas: De no haberle dicho a esa persona lo que sentía.

33. Tu palabra favorita: "Mierda" (también es la que más uso)

34. Una manía: Que soy muy impaciente y soy incapaz de ir en el carril derecho conduciendo; siempre voy por el izquierdo.

35. ¿Tatuajes? La verdad es que no. Algún día.

36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): Me flipa cantar delante del espejo e imaginarme situaciones así super curiosas.

37. ¿De cuál de todas tus canciones te sientes más orgulloso de haber compuesto? La que nunca te dije que acaba de salir y otra que va a salir ocn el EP que se llama Viernes 13

38. Un sueño por cumplir: Tocar en La Riviera. Aforo completo, por supuesto.

39. Pista de lo próximo que traes: Cuando parece que va a haber algo más, y sin motivo se va, de repente.

40. Si no fueses Charlie USG, y te lo encontrases, ¿qué pensarías de él? Si me conociese a mí mismo porque me sigo en redes y tal, diría: "uy qué guapo-". No, es broma. Diría: "Ostras, el pesao’ de los TikToks, pero se lo ha currao'". Y si le viera tocando en la calle por primera vez, yo creo que no me hubiera parado a escucharme.