Los líos legales de Miley Cyrus o Dua Lipa por los derechos de su propia imagen

Miley Cyrus publicó a comienzos de este mes una imagen que hicieron de ella en la calle en el año 2020. No ha sido la primera artista que ha tenido que pasar por este trago. De hecho dentro de poco podría darse la circunstancia de que viéramos en los juzgamos de manera simultánea a la solista estadounidense y a la británica Dua Lipa. Y ambas por denuncias de infracción de copyright.

La polémica sobre los paparazzi y las denuncias por infracción está abierta y las opiniones están enfrentadas aunque en este caso las artistas parece que tienen todas las de perder por los precedentes anteriores. Porque otros artistas ya han pasado por esta batalla legal y han tenido que llegar a acuerdos que, por otra parte, nunca se han hecho públicos.

¿Puede un fotógrafo realizar fotografías de un artista o de una artista en plena calle y sacar rentabilidad económica de ellas sin autorización del afectado en sus derechos de imagen? La respuesta es complicada ya que el dominio público entra en colisión con el derecho a la privacidad.

Lo único cierto es que las fotos de artistas como Miley Cyrus, Dua Lipa, Justin Bieber, Ariana Grande, Katy Perry o Emily Rajtajkowski se publicaron en su día en los medios y los artistas aprovecharon para sacarlo a sus redes. Momento en el que los fotógrafos reclamaron sus derechos de copyright.

Y detrás de varias de estas demandas figura un mismo nombre, Robert Barbera, que parece estar haciendo un pulso con las celebrities en torno a su imagen. "La fotografía fue copiada, almacenada y exhibida sin licencia o permiso, infringiendo así los derechos de autor del demandante. La infracción incluye una URL para un medio de expresión fijo y tangible que era lo suficientemente permanente o estable para permitir que se comunicara durante un período de más de una duración transitoria y, por lo tanto, constituye una infracción específica" se puede leer en las denuncias presentadas en los juzgados federales de Los Ángeles (California, Estados Unidos).

De momento la artista no se ha pronunciado sobre esta situación aunque la imagen ya ha desaparecido de sus redes al estar infringiendo las reglas de copyright de Instagram que suele atender rápidamente estas reclamaciones. Tampoco el entorno se ha manifestado sobre esta situación legal por la que ya atravesaron los artistas y las artistas antes mencionados. Porque la lucha por los derechos de imagen de lxs intérpretes siempre ha sido un duro campo de batalla para todos los sectores implicados en la industria musical.

Como hemos dicho anteriormente, la mayoría de estas reclamaciones se suelen resolver extrajudicialmente con acuerdos que nunca son públicos y que suelen ser beneficiosos para ambas partes. Sin embargo, según los antecedentes jurídicos los fotógrafos pueden llegar a reclamar cantidades cercanas a los 200.000 dólares.

No suele ser Miley Cyrus una artista dócil en según qué situaciones pero salvo sorpresa tiene más que perder que ganar ya que la publicación en su perfil de Instagram de la foto en cuestión no fue rentabilizada. Sorprende que un artista o una artista no puedan publicar su propia fotografía obtenida sin su autorización y comercializada en muchos casos.