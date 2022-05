Miley Cyrus bromea sobre la imitación que Selena Gomez hizo de ella vestida solo con una camiseta

Selena Gomez debutó este fin de semana como monologuista y presentadora de Saturday Night Live, uno de los late-shows más importantes en la historia de la televisión internacional. Y además de dejar el listón bastante alto dejo uno de esos momentos que se han vuelto aún más virales gracias a la respuesta de la otra protagonista: Miley Cyrus.

En el arranque de su monólogo, la cantante y actriz dijo que estaba muy emocionada de estar en el programa y que lo veía desde pequeña junto a su mamá, a la que le mando un cariñoso saludo. Luego contó que empezó a actuar cuando tenía siete años de edad y que ha tenido mucha suerte de trabajar con grandes nombres de Hollywood. Así es como continuó diciendo que el primer show en el que estuvo fue el de Barney y que ahora está en Only Murders in the Building.

Durante un momento de su monólogo, la solista estadounidense hacía un repaso de lo importante que era para ella estar frente a las cámaras en el show de televisión y qué le habían dicho algunas de sus amistades más relevantes. Fue entonces cuando a su monólogo invitó a su amiga Miley.

"Le pregunté a mi vieja amiga, Miley Cyrus, y ella dijo: 'Sólo se tú misma y divertite' y yo estaba como '¿Esa es sólo una excusa para que te imite en el show?', así que dijo '¡Diablos, sí! Soy Miley Cyrus'" dijo entre las carcajadas del público presente en el estudio y en sus casas.

La respuesta ha estado a la altura de la imitación (nada mala por cierto). Y es que el característico tono de Miley siempre va acompañada de una actitud de rockstar que nos encanta. Encantadora, provocadora, glamourosa... todos los adjetivos se quedan cortos si echamos un vistazo a la publicación que ha dado en sus redes sociales al guiño de Selena Gomez en prime-time.

Porque el "Hell yeah, I'm Miley Cyrus" se va a convertir en un nuevo grito de guerra musical como aquel famoso "It's Britney, bitch". Y para 'promocionarlo' nada mejor que una buena foto en su cuenta oficial de Instagram. Vestida solo con una camiseta con la frase en cuestión ha conseguido otro momentazo en las redes que se ha viralizado.