Anabel Pantoja, Yulen Pereira, Alejandro Nieto, Tania Medina y Ana Luque comparten nueva aventura en New York

Lo que ha unido Supervivientes que no lo separe nadie. Desde que los últimos concursantes terminaran la aventura de Honduras, no han dejado de disfrutar de la vida y siempre que han podido volviendo a reunirse.

Son varios los que han vuelto a hacer las maletas, pero con un destino muy distinto. Anabel Pantoja, Yulen Pereira, Alejandro Nieto, Tania Medina y Ana Luque con su marido han decidido irse juntos a Nueva York.

Y claro, teniendo en cuenta que son todos influencers, no es de extrañar que hayan llenado Instagram de fotos y vídeos de su viaje. Han visitado los lugares más emblemáticos de la ciudad y han acudido, incluso, a una misa góspel.

“🗽 Aviso, voy a estar en bucle 😂”, dejaba claro Anabel. Y no engañaba. Basta echar un vistazo a sus historias para darse cuenta de que tiene la cámara del móvil ardiendo.

Homenaje a Whitney Houston

“Lo siento, estar aquí en esta ciudad aparte de ver lugares veo a personajes del cine, de las series, pero todo me recuerda a ella 💔. Gracias Whitney por todo lo que nos has dejado y lo presente que te tenemos muchísimos que te adoramos. 😭🤣😍 Allí arriba estarás riéndote de esta loca que te ADORA ❤️‍🩹”, escribía Anabel junto a un vídeo en el que podemos verla cantar el himno de las barras y estrellas junto a una bandera gigante en la versión de Whitney Houston. Y claro, los comentarios no se han hecho esperar.

Mercedes Milá: Ella se reirá pero nosotros lloramossssssssss!!!!!

Iban García: JAJAJJAJAJA te amo❤️

Maestro Joao: Presidentaaaaaa @anabelpantoja00

DJ Nano: 😂😂😂😂😂

Susana Molina: Anabel jajajajajajajajajajajajajajahahahahahahahajajajajajajajajaj

Amor Romeira: Jajajajajaajaja no te sorporto😍😂

Marta Peñate: Madre mía!! Sinceramente te mereces el me gusta no por la voz… pero si por aprenderte la canción en inglés 😂♥️

Y si unos le reían la gracia, otros no dudaban en compartir sus críticas.

Ridicula👏

Si, el ridículo si que lo haces

Falta de respeto sobre todo la cosa que tienes al lado con quién estás faltas respeto a un país y su himno

X dios q alguien le tape la boca😂😂😂, entiendo tu administración pero si la pobre levanta la cabeza vuelve a caer redonda

Debiste cantar otra canción de Whitney, y dejar tranquilo el himno, que para los Americanos es sagrado!! 🤨

Irrespetuosa.

Respeta el himno y la bandera d un país q no es el tuyo. T estás riendo cantando así. Ten más respeto

El grupo de salvajes

“Tendrán New York para rato, sorry not sorry! Siento que tendré que venir otras veces para verlo todo, es enorme esta ciudad 😍”, advertía Tania Medina. "Dentro del gran caos de esta ciudad, Nueva York es otro mundo, cada dos pasos tenía que hacerme una foto o un vídeo. No me he ido y ya quiero volver 🥰", continuaba.

“Hoy lo hemos dedicado para visitar la estatua de la libertad en un ferry, luego Wall Street andando y menos mal porque aquí todo es comida rápida ahah también le hemos tocado los huevos al torito porque da buena suerte, o eso nos han dicho 😅 y muchas cosas más que haremos a lo largo de la tarde, ya que aquí son solo las 15:30 pm. Buenas noches amores🤍”, compartía la andaluza.

Su chico, también compartía una foto suya desde Time Square. “Una vez en la vida hay que venir aquí!!y con quien mejor que una buenísima compañía!! @taniamedinnna con mi futura mujer🙊💕 y mis salvajes!! @taniamedinnna @anabelpantoja00 @analuque.g @yulenpereira”, compartía Alejandro.

Está claro que el grupo de salvajes de la última edición de Supervivientes sigue tan o más unido que en isla, solo que ahora compartiendo comodidades.