Edurne comparte su vida personal con Toñi Moreno y habla de planes de embarazo y lo que es ser ‘mujer de’

Edurne es una de esas chicas que conocimos en Operación Triunfo. Iba para veterinaria, pero la música pudo más y acabó dedicándose a ella antes de descubrir la televisión. Ahora compagina ambos mundos y está feliz con la familia que ha formado.

Fue una de las invitadas de Toñi Moreno en Déjate querer y la presentadora no dejó pasar la oportunidad de charlar con ella sobre su vida personal al lado de David De Gea, reconocido portero internacional.

“Yo tampoco siento que soy la pareja de un futbolista. David, para mí, es una persona muy normal. Su profesión es dedicarse al fútbol, pero es que fuera es una persona totalmente normal. Hacemos vida como pueda hacer cualquier otra pareja”, aseguraba.

Las mujeres de los futbolistas

Pero ya sabemos que se ha metido en un mismo saco a todas las mujeres de los futbolistas de élite y no tienen que ver las unas con las otras. “¿Qué conlleva? Ya sabes, los comentarios, las críticas hacia las mujeres de los futbolistas. Cuando tiene un día bueno nadie se acuerda de mí, claro, es cosa del equipo, es el equipo el que ha ganado, no dicen ‘Gracias Edurne’. Se vive en muchas profesiones, pero sí es verdad, que el fútbol todavía tiene mucho que hacer en el mundo del deporte con las mujeres”, reivindicaba.

Es un tema que no acaba de encajar y tiene la esperanza de que algún día cambie. “Nos tratan como ‘mujeres de’, cuando somos mujeres que tenemos vida propia, nuestra profesión y nuestras cosas. Cada uno que sea libre”, pedía.

Un calco del padre

También habló de su pequeña Yanay que la tiene loca y que, desafortunadamente, no se parece a ella sino a su padre. “Un calco, nadie puede negar que es hija de David. Un calco, pero es preciosa, yo estoy que me la como, con esos ojazos que tiene”, decía mientras se le caía la baba.

“Soy capaz de hacer cualquier cosa por mi hija. Como si no tengo que dormir que yo soy muy dormilona. Odio madrugar, he necesitado dormir 12 horas. Ahora no me importa no dormir, no comer por estar con ella. Otras prioridades que tenía antes, ahora mi prioridad es ella y todo lo que yo le pueda dar es para ella, de verdad”, aseguraba sobre su papel de madre.

No ha faltado la pregunta que muchos se hacen. ¿Está en sus planes darle un hermanito o hermanita a Yanay? “No me gustaría que fuera hija única porque yo tengo hermanos, David tiene hermanos y me gusta la vida familiar, que haya muchos primos y esas cosas, pero de momento…es mucho trabajo. Cuando crezca un poquito ya veremos”, admitía, dejando claro que no es un plan a corto plazo.

Ahora está centrada en la música y en la televisión y no le faltan proyectos en ninguno de los dos campos.