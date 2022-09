Los ‘beefs’ más famosos de la industria de la música: Katy Perry vs. Taylor Swift, Residente vs. J Balvin...

La música traspasa fronteras y une, aunque en ocasiones también ha provocado algún que otro rifirrafe. Rifirrafe que, en ocasiones, ha hecho que los propios artistas se lancen mensajes de todo tipo a través de sus canciones.

En LOS40 llevamos años presenciando este tipo de beefs, y ahora hemos querido repasar algunos de los encontronazos que más han marcado la historia de la música internacional.

Christina Aguilera vs. Britney Spears y Lady Gaga

La industria había enfrentado a Aguilera y Spears, ya que solo una podía convertirse en la reina de las listas a principios de los 2000s. Aunque muchos se negaban a pensar que existía una rivalidad entre ellas, fue en la gala de los MTV Awards de 2003 cuando pudieron comprobar que, efectivamente, no eran mejores amigas. Britney besó a Madonna y esto hizo que Christina la criticase por aquel entonces. Pero era solo el principio, ya que iba a abrir la brecha para protagonizar diversos desencuentros y críticas cruzadas.

Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera en 2003 / Christopher Polk (Getty Images)

Algunas perlas que se regalaron en público fueron "¿Cuál es tu definición de auténtica, Christina?" o '"No sé si Britney se ha casado para llamar la atención". No obstante, después de la batalla legal de Britney contra su padre, Aguilera le mostró apoyo públicamente, lo que parecía indicar que habían arreglado sus diferencias.

Pero no es el único beef que Christina ha protagonizado en su trayectoria. Se filtró una conversación que había tenido con un grupo de personas en la que ponía a caldo a Lady Gaga. "Esa p*rra destruyó mi carrera. Nunca menicones su nombre conmigo delante otra vez", decía refiriéndose al declive en ventas de su álbum Bionic. Muchos destacaron las similitudes que existían con los looks de Gaga.

Nicki Minaj vs. Mariah Carey y Cardi B

Aunque colaboraron juntas en 2010 y todo parecía ir como la seda, la relación entre Minaj y Carey se torció cuando ambas fueron seleccionadas como jueces de American Idol en 2012. En un vídeo publicado por TMZ, se ve cómo Nicki se queja de la "alteza" con la que Carey se dirigía a ella. "¿Por qué tengo que tener a una niña de tres años sentada a mi lado?", preguntaba Mariah.

Mariah Carey y Nicki Minaj como parte del jurado de American Idol / FOX (Getty Images)

Por su parte, en la escena del rap, el beef entre Minaj y Cardi es archiconocido. Cardi B lanza Bodak Yellow con la que consigue sonar en las listas de éxitos. Muchos la nombran como la sustituta de Nicki Minaj, por lo que la rapera decide hacer alguna referencia sobre esto en su tema No Flag. "He escuchado que estas discográficas están intentando hacer otra versión de mí. Todo lo que estás decidiendo, pequeña z*rra, es gracais a mí", dicen algunos de sus versos. Pero Nicki niega que se refiera a Cardi.

No obstante, la rapera no parece estar muy convencida y deja claro públicamente que nunca le ha gustado y que quiere que sean amigas. Pero esto solo acababa de empezar, ya que comenzaron a llover las indirectas en entrevistas y canciones que no han cesado hasta el día de hoy. ¿Conseguirán solucionar sus diferencias?

Katy Perry vs. Taylor Swift

Todo comenzó en 2013 cuando los bailarines de Katy se embarcaron en la gira de Taylor Swift. Pero Perry los quería para su nuevo tour y decidieron marcharse con ella. Posteriormente, Swift le dedicó Bad Blood. De hecho, aseguró que se refería a una "estrella del pop" de la que no estaba segura si "eran amigas o no".

Las indirectas comenzaron a cruzarse y parece que a Taylor le molestó, y mucho, que los bailarines contratados para su gira se marcharan con la intérprete de Dark Horse. Katy no se quedó de brazos cruzados y en Swish Swish, lanzó un dardo a su entonces enemiga. En la portada de la canción puede verse un ticket en el que se lee "Karma Coffee and Tea".

Pero aunque todo parecía torcerse, ambas decidieron solucionar sus diferencias. Katy declaró en una entrevista en SiriusXM que le encantaría disfrutar de una barbacoa con Taylor, y ella le respondió enviándole una caja de galletas caseras. Después, ambas aparecieron en el videoclip de You Need To Calm Down de Taylor enterrando el hacha.

Residente vs. J Balvin y Cosculluela

En el ámbito urbano también contamos con numerosos enfrentamientos. Algunos de los más sonantes son los que ha protagonizado Residente. Uno de ellos es con J Balvin, el colombiano al que le ha dedicado su session con Bizarrap.

Balvin quiso boicotear los premios Grammy Latino después de desvelarse la lista de nominados, algo que no sentó nada bien al puertorriqueño. "Tienes que entender que es como si un carrito de hot dog se molestara porque no puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterpretes, José, tu música es como un carrito de hot dog, le gusta a todo el mundo, pero cuando la gente quiere comer bien se va a un restaurante, que son los que ganan las estrellas Michelin", declaraba en sus redes.

Balvin reaccionó haciendo referencia a los perritos calientes en su merchandising, usando las palabras de Residente como diversión y entretenimiento. Entonces él no dudó en lanzar la tiraera con Bizarrap.

Otro de los beefs más recientes es el de Residente con Cosculluela, a quien hizo refferencia en Adentro de Calle 13. En el año 2010 se celebró un concierto de la discográfica en la que ambos estaban, pero al parecer se pelearon proque el grupo extendió su actuación y Coscu no pudo supuestamente presentar su música en directo. Después del lanzamiento de Adentro, la tensión se acrecentó y hace unas semanas, el rapero subió una foto en sus redes haciendo una peineta. Residente le pregunta a quién se la dedica, y Coscu le responde sin tapujos: "A Yankee, Kendo, Anuel, Dominio y a ti".

Los comentarios de Cosculluela hacia Tokischa y Villano Antillano, amigas de Residente, no han ayudado a apagar el fuego. Tanto que han acabado dedicándose unas tiraeras que acumulan millones de reproducciones en las plataformas.