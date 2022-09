Aitana sorprende a sus fans con las fechas de sus próximos proyectos: “Me hacía mucha ilusión”

Aitana continúa con su gira `11 razones + tour 2022´, dejando a todo su público con la boca abierta gracias a las sorpresas que está regalando. Comenzó cantando temas en primicia, bailando como nunca la habíamos visto y llevando looks de lo más atrevidos. El pasado 18 de septiembre pasó por la capital y dejó grandes noticias que ya se han hecho virales en las redes sociales.

En primer lugar, dio fechas clave que los fans de la barcelonesa ya tienen apuntadas en su agenda: nueva serie y lanzamiento de `Otra vez´. Sumado a estas dos sorpresas cantó en exclusiva uno de los temas que va a salir en su primera serie para Disney+, La Última, en la que aparece junto a Miguel Bernardeau.

Próximo single

Ya habíamos escuchado la canción que nos va a hacer bailar las próximas semanas y que nos regaló en su primer concierto de la gira. `Otra Vez´ habla de desamores, desengaños y tristezas con los ritmos a los que nos tiene acostumbrados la barcelonesa en sus últimos lanzamientos.

Necesito más esto ya me lo aprendí que temazo es “otra vez” aitana pic.twitter.com/ojaUzrBCrn — ORI (@oriforaitanax) September 4, 2022

Ahora ya sabemos que será el próximo 23 de septiembre cuando Aitana publique este tema. Ella misma lo ha explicado durante el show en el Wizink Center, dejando a todos con la boca abierta y convirtiéndose en uno de los temas principales de las redes sociales, las cuales piden que llegue el día en el que salga ese futuro hit.

El estreno de su nueva serie

Todos conocemos la faceta de actriz que tiene Aitana. Está inmersa en una serie para Netflix que ya comenzó a rodarse en el centro de Madrid. Antes de comenzar con este proyecto, la artista ya había estado grabando junto a su pareja, Miguel Bernardeau, para una serie de Disney+ llamada `La Última´.

En este trabajo, la exconcursante de OT había mezclado su carrera de actriz con la de cantante, ya que aparecerá en la serie e interpretará algunos de sus temas. Uno de estos singles ya ha visto la luz, pues en el último show que dará en España ha querido que todos conociesen una de las canciones que formarán parte de la producción.

"Me hacía mucha ilusión poder regalaros esta sorpresa. Es básicamente deciros que la serie se va a estrenar en diciembre", anunció. "Me va a parecer muy fuerte cantar esta canción porque para mí no la canto desde Aitana, la canto desde Candela", explicó antes de interpretar el tema que lleva el mismo nombre que la serie, `La Última´.