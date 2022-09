Risto Mejide, Paula Echevarría y Dani Martínez horrorizados con la actuación más desagradable de ‘Got Talent’

"Soy un artista diferente, curioso, peculiar. Tengo un lado oscuro. Mi fuerza es la energía del público. Mi fuerza es el dolor. España os voy a enseñar algo muy, muy peligroso". Eran las palabras que pronunciaba El Barón del Universo a su llegada a Got Talent y era más que suficiente para darse cuenta de que el número que íbamos a ver no iba a dejar al jurado indiferente y así ha sido. No había más que ver sus caras para darse cuenta de que la cosa no iba bien.

Ya su aspecto físico, de entrada, llamaba la atención. Vestido nada más que con unos calzones de animal print, con todos sus tatuajes a la vista y un bigote y peinados poco usuales, nos daba pistas de que algo raro íbamos a presenciar.

Empezó a sonar la música y veíamos cómo levantaba una pesa con los agujeros de su nariz. Bocas abiertas y gestos de ‘no queremos ver más’ se apoderaban del público. Pero ahí no paraba su número. Ha continuado con los agujeros de sus orejas aumentando el peso. Ahí Paula Echevarría no ha podido más y ha pulsado el botón rojo.

“Chicos, hay que mirar”, les decía Edurne a sus compañeros. Pero se hacía difícil. Una pesa más y los pezones eran el tope para Dani Martínez que también pulsaba el botón rojo.

Cuando El Barón del Universo se disponía a colgar de las cuencas de sus ojos una bola de hierro, Risto Mejide no ha podido más y aunque Edurne ha intentado impedírselo, pulsaba el botón rojo para que el número llegara a su fin y ahorrarnos ese momento tan desagradable.

“Aquí donde le veis tiene el record mundial de levantar más peso con los pezones”, informaba Santi Millán, “hay records para todo, hijos míos”.

Opiniones encontradas

“Me he aburrido muchísimo”, le decía Risto a Edurne cuando le preguntaba por qué había pulsado el botón rojo, “más acción, no sé, algo”.

“No sabéis valorar el talento, las emociones que crea, ese no poder ver, para mí que te provoque eso es un talento”, defendía la cantante la actuación de Barón del Universo. “Yo he podido verlo de principio a fin y me he aburrido. Por el hecho de hacerse daño no es espectáculo. Esto ha sido aburridísimo, de los peores que he visto en mi vida”, argumentaba Risto que daba un no rotundo a la actuación.

Lo mismo hacían Paula y Dani. Edurne era la única que le daba un sí.