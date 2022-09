‘Pesadilla en El Paraíso’ y ‘La isla de las tentaciones 5’ conectados por un soltero y una granjera

Mujeres y hombres y viceversa ha sido una gran cantera de futuros concursantes de realities. Por eso, no es de extrañar que parejas que se conocieron en el programa al que todos iban a buscar amor y fama, haga que se creen cruces entre unos programas y otros. Eso ha pasado con Pesadilla en El Paraíso y La isla de las tentaciones 5.

Del primero vamos a hablar de Marina Ruiz que fue tronista en 2018. Entre los muchos pretendientes que fue recibiendo durante su reinado estaba Aitor López de Campo que ahora veremos en La isla de las tentaciones 5 intentando hacer tambalear a alguna de las cinco parejas que vivirán la experiencia con muchos altibajos.

Hace cuatro años se presentaba en televisión con un tupé fijado a golpe de laca. Ahora llega a la isla con trencitas en el pelo. Pero pese a su cambio físico, él sigue siendo el mismo, un conquistador nato.

Aunque Marina parece que ahora se ha decantado por Omar Sánchez con el que ya ha iniciado una relación dentro de la granja, en el anterior programa no dudó en darle una cita nada más llegar a Aitor. ““Te he elegido porque tienes mucha labia y me gusta como hablas. Eres el típico que a mi madre le encantaría”, decía en aquel momento.

Un soltero con tontería natural

“A mí, las tonterías me encantan. Yo no tengo talento natural, tengo tontería natural”, aseguraba el por aquel entonces aspirante a conquistar a la tronista. Una tontería que seguro que desplegará en la villa que le toque habitar con las emparejadas.

Tiene 30 años, trabaja como comercial en la capital y su frase de presentación lo dice todo: "Soy un animal del amor en peligro de extinción".

“Físicamente, puedes ser mi prototipo porque me gustan las mujeres morenas”, decía Aitor en aquel momento. Si no han cambiado sus gustos, que se preparen las morenas de la quinta edición de La isla de las tentaciones.