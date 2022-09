Paco Cabezas y Nerea Barros (‘La Novia Gitana’): “Hay cosas nuevas, incluso a nivel de giros”

La Novia Gitana se estrena este 25 de septiembre en Atresplayer Premium, siendo una de las grandes apuestas de la plataforma en los últimos años. Su fama precede cualquier estreno: es la adaptación de la primera aclamada novela de los Carmen Mola, que a día de hoy sigue captando adeptos a las investigaciones de la inspectora Elena Blanco.

Para sacarla adelante, la plataforma le confió la tarea a Paco Cabezas. Y tanto él como Nerea Barros -que interpreta a la protagonista- han charlado con LOS40 y más medios en el Festival de San Sebastián, donde han presentado oficialmente la serie y nos lo contaron todo sobre el proyecto. Empezando por cómo lo consiguieron, claro.

Paco venía de Estados Unidos, donde ha trabajado en la dirección de capítulos de series tan aclamadas como The Strain o Penny Dreadful, entre otras. Quizá por ello tenía ganas de volver a casa, ya que una de las razones para aceptar el proyecto por su trasfondo español: “Esta serie me recordaba a El silencio de los corderos, sorprende todo el rato… Cuando acabé el libro, pensé en cómo adaptarlo”.

Los personajes de Ángel Zárate y Elena Blanco en 'La Novia Gitana'. / Atresmedia / Javier de Agustín

No da nombres, pero siente que algunas novelas españolas no reflejan el contexto patrio bien, algo que cataloga como “falso”. No le sucede con La Novia Gitana: “Es en Madrid, en la calle Barquillo, hay un mundo gitano… Eso es autenticidad”. Y aun así, quiso seguir aportándole rasgos distintivos. Para la música eligió el flamenco; decidió no maquillar a las mujeres para poder reflejar más realidad. En definitiva, gozó de una libertad que ha acabado haciendo prácticamente suyo el título.

Y eso fue gracias a que los Carmen Mola fueron muy abiertos con respecto a su creatividad. “Todo lo que les propuse les gustó”, cuenta en relación a los cambios con respecto a la novela. Y es que venía de Fear the Walking Dead o American Gods, universos muy específicos con reglas específicas, por lo que aquí se tomó la libertad de explorar.

Una protagonista predestinada

Si bien no le costó ponerse a cargo de ello, tampoco le costó encontrar a su protagonista. Para él siempre fue Nerea, y aunque tuvo que ver a alguna otra candidata, fue él el que felizmente le dio la noticia. Ella, por su parte, trabajó leyéndose el libro con atención, aunque admite que en ocasiones se distraía.

“Para mí, Paco es un genio” dice Nerea mientras Paco, a su lado, pone los ojos en blanco. "¡Es verdad!" reafirma Barros, achacando una confianza y amistad que solo se ha fraguado más en rodaje. No respeta su “autismo” en rodaje -Paco admite aislarsemientras rueda-, algo que ha acabado ayudando a la simbiosis entre actores y director, más allá de montar escenas sin ensayarlas para favorecer la naturalidad.

Nerea Barros, en la piel de Elena Blanco en 'La Novia Gitana'. / Atresmedia / Javier de Agustín

Sobre qué le ha añadido a Elena Blanco, que los lectores ya conocieron como un personaje recio, ahogado en un dolor que nunca ha podido superar y que se refugia en su trabajo para poder vivir el día a día. “Lo que he intentado es hacer mi Elena Blanco, nuestra Elena Blanco, de verdad”, cuenta, algo que ha favorecido el hecho de tener un poso de personalidad que se asemeja al personaje. De hecho, nos cuenta que en los cinco meses de rodaje apenas variaba su vestuario con el de la inspectora. Aunque a veces se veía obligada a desconectar: “Contenía tanto, contenía tanto, que cuando decidan “corten” me ponía a cantar”.

Las temidas diferencias

“Hemos partido del libro”, revela Cabezas, con un tono que deja claro que lo que se verá en la plataforma no será calcado a lo que el lector leyó en su momento. Por ejemplo, Orduño tiene a Vicente Romero dándole mucha “retranca sevillana”, algo que trae esos puntos de humor y, sin embargo, le da otro enfoque distinto. Y gracias a esos detalles, habrá momentos que la gente no se espera: “Hay cosas nuevas, incluso a nivel de giros”, desvela, quizá dejando claro que han tomado una dirección diferente al de la novela.

Estoy agradecida de que unos hombres hayan escrito personajes de mujer como estos

¿Qué opinan de esto los Carmen Mola? Nada negativo, pues ya han podido ver algunos episodios y Cabezas dice que están encantados. Debe ser que el tiempo ha fraguado cierta complicidad entre ellos, ya que cuando La Novia Gitana ya estaba en marcha, el Premio Planeta eclipsó titulares gracias a la verdadera identidad de Carmen Mola. Aunque, obviamente, Paco Cabezas ya sabía antes que nadie que la autora era en realidad Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero. Sobre la polémica, Barros lo tiene claro: "Sé que es un tema súper controvertido, pero estoy agradecida de que unos hombres hayan escrito personajes de mujer como estos".

No quieren confesar nada con respecto a las demás licencias que se han tomado, aunque deberían andar con pies de plomo. Cualquier lector sabrá que, para Mola, cualquier detalle es susceptible de convertirse en una trama completa en futuras novelas; algo que deberían respetar con La Red Púrpura ya confirmada como segunda temporada.

La Novia Gitana ya está disponible en Atresplayer Premium.