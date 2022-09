Así han reaccionado los artistas urbanos a sus nominaciones en los Latin Grammy 2022

La industria de la música latina está revolucionada tras haberse dado a conocer la lista de nominados de los Latin Grammy de este año. Este 20 de septiembre, las redes sociales se han llenado de mensajes de emoción y celebración, no solo por parte de los artistas, sino también por parte de sus fans.

En LOS40 hemos hecho un repaso por los perfiles de los protagonistas que optan a hacerse con un Latin Grammy, y sus reacciones no nos han dejado indiferentes.

Una de las que no han pasado desapercibidas es Becky G, que ha celebrado la buena nueva de sus cuatro nominaciones. "4 nominaciones @latingrammy?!?! No tengo palabras", dice en sus Instagram Stories. No ha sido la única. Su compañera de éxitos Nicki Nicole también ha compartido la buena nueva en las historias de Instagram. "Mis muchachas a romper", dice.

La brasileña Anitta está nominada a dos categorías y ha querido agradecer el apoyo en su cuenta de Instagram. "Muy feliz de estar nominada en dos categorías del Latin Grammy de este año. Los veo allá", dice en su perfil.

Camilo ha querido ir más allá grabando un vídeo junto a Evaluna y publicándolo para que sus seguidores se sientan aún más cerca. ¡La emoción es real!

Otro que ha compartido su emoción en movimiento ha sido Sebastián Yatra, que ha desvelado el momento en que recibe la noticia de sus nominaciones. "Qué emocionante que reconozcan un trabajo como este al que le metimos tanto amor y verdad", dice.

Una de las artistas que se esperaba recibir alguna nominación es Shakira, y así ha sido. Su Te Felicito con Rauw Alejandro ha sido nominada a Grabación del Año, y ella ha reaccionado con una publicación en las redes. "Gracias por la nominación. Te felicito, Rauw!", dice. De hecho, el puertorriqueño también ha aprovechado la ocasión para agredecer sus múltiples nominaciones, aunque ha querido aclarar también que TrapCake Vol. 2 no es un álbum, sino un EP, y que Vice Versa es su Grammy personal aunque no forme parte de la lista de nominados.

La leyenda del reggaeton Nicky Jam ha sido nominado a Mejor Canción Urbana con Ojos Rojos y a Mejor Interpretación Reggaeton con su session con Bizarrap. "Muy agradecido con estas nominaciones a los Latin Grammys. Esto es gracias a ustedes mi gente", dice. El productor argentino también ha compartido la noticia a través de Instagram Stories.

María Becerra, la Nena de Argentina, ha reaccionado emcoionada a su nominación a Mejor Álbum Urbano con Animal. "QUEEEE??? ANIMAL NOMINADO A MEJOR ÁLBUM URBANO", dice en sus stories.

Por su parte, Ricky Martin se une a la celebración tras recibir la noticia de su nominación A Veces Bien Y A Veces Mal a Canción del Año. "Gracias a los Latin Grammy por la nominación de A Veces Bien Y A Veces Mal en la categoría de Canción del Año junto a Reik", dice en Stories.

¡Todos son buenas nuevas!