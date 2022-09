Así ha cambiado la protagonista de ‘Mi Gorda Bella’ veinte años después del estreno

Han pasado 19 años desde que Mi Gorda Bella, la telenovela venezolana, debutará en Antena 3. La serie, que ha cumplido veinte años este 2022, enganchó a miles de espectadores y espectadoras españoles durante las tardes de 2003.

Durante 178 capítulos, la serie contaba la historia de Valentina Villanueva Lanz, una chica dulce e inteligente, que no era muy agraciada. De hecho, su inseguridad la llevó a refugiarse en los dulces, pero nunca pudo llenar ese vacío y su cuerpo cambio, aumentando de peso.

La historia, que ha envejecido fatal (casi toda la trama gira alrededor del aspecto físico de la protagonista), vuelve a revisar el cuento de Patito Feo. Tras el éxito de Betty La Fea en Colombia, las telenovelas buscaban la forma de replicar ese éxito. Sin duda, Mi Gorda Bella lo consiguió.

La actriz que dio vida a Valentina Villanueva era Natalia Streignard, una estrella venezolana que ya había protagonizado varias telenovelas antes de ponerse en la piel de la protagonista. Cuando comenzó a rodar esta serie, Natalia tenía 31 años y era uno de los rostros más queridos de la televisión venezolana.

¿Dónde está ahora Natalia Streignard?

Natalia Streignard dejó el mundo de las telenovelas en 2008. Tras protagonizar El Juramento, la artista decidió tomarse un descanso de este mundo. Pero sus seguidores pudieron seguir sus andanzas gracias a las redes sociales. Y es que Natalia es muy activa. Sobre todo en Instagram.

Con 290 mil followers, Natalia publica su día a día, mostrando su faceta más familiar. Natalia es madre de tres hijos que son lo más importante de su vida: Jacques, Gia y Gianni. Los tres peques son fruto de su matrimonio con el empresario Donato Calandriello.

La actriz de cincuenta años está en plena forma. Tal y como podemos ver en sus redes sociales, Natalia siente devoción por el deporte y no duda en posar tras una buena jornada corriendo. ¡Está on fire!

Natalia recuerda su etapa en Mi Gorda Bella

En una entrevista reciente, Natalia ha recordado una divertida anécdota que le pasaba cuando estaba rodando Mi gorda Bella:

“Cuando llegaba al plató para grabar, los compañeros me saludaban con un ‘hola y ya’. Cuando yo salía del camerino disfrazada de mi gorda bella, me saludaban de nuevo con abrazos y me agarraban los cachetes. Era como si hubiese entrado otra persona”.

La actriz recuerda con mucho cariño aquella etapa: “A mí me encantó Mi Gorda Bella. Era un paraíso. La gente era muy cariñosa. Hoy en día la gente me habla como si fuese Valentina y yo les digo que no me llamo así”.

Sin duda, Natalia sigue siendo recordada por aquel personaje tan carismático que acompañó durante 178 episodios a miles de personas.