Diodato nos da todos los detalles de su gira por Europa

Hace dos años, Diodato cumplía un auténtico sueño tras ganar el Festival de Sanremo y aceptar el honor de representar a Italia en Eurovisión. Un sueño que, sin embargo, acabaría por truncarse con el inicio de la pandemia del COVID-19 y la cancelación del gran evento europeo de la canción.

Ahora, dos años después y a punto de comenzar su gira europea (pasará por Madrid y Barcelona los días 27 y 28 de septiembre respectivamente), habla para LOS40 para contarnos todos los detalles de su tour europeo, sus próximos proyectos de cara a los próximos meses y cómo vivió él todos los momentos relacionados con Eurovisión.

LOS40: En 2020 ganaste el Festival de Sanremo con Fa Rumore y fuiste seleccionado para representar a Italia en Eurovisión. ¿Cómo recuerdas ese momento? ¿Cómo te sentiste?

DIODATO: "Fue como un momento de liberación. Porque para quien vive y quien sabe lo que es la experiencia de la semana de Sanremo, donde se vive con un nivel de exigencia muy alto, recibir una noticia como esta es una grandísima liberación. Aunque me di cuenta de que era un momento importante en mi carrera, porque algo iba a cambiar, iba a tener una repercusión importante… lo que más recuerdo es una gran sensación de liberación. Sobre todo alivio".

Sin embargo, ese mismo año llega la pandemia y con ella finalmente se cancela el festival. ¿Te afectó psicológicamente? ¿Cómo viviste todo aquello?

"En aquel momento no tuve tiempo de pensar sobre ello de manera pesimista, porque veía ese pensamiento como algo egoísta. Porque estábamos viviendo un momento histórico tan grande y tan enorme que no tenía tiempo de pensar verdaderamente en lo que estaba pasando. Y Fa Rumore tuvo la oportunidad de romper ese momento de aislamiento, esa barrera… fue como un canto liberador".

Además este año tuvimos la oportunidad de escuchar Fa Rumore en la primera semifinal de Turín. ¿Fue para ti un sueño cumplido?

"Sí, para mí fue muy importante haber tenido esta oportunidad. Poder tener la oportunidad de demostrarlo sobre el escenario. Poder contar lo que ha ocurrido en estos dos años. Más allá de esa sensación de liberación, ha sido como el cierre de un ciclo para poder empezar otro".

¿Tenías algún país favorito este año en Eurovisión?

"Me gustaban sobre todo mis amigos, Mahmood y Blanco, que además llevaban una pieza muy interesante y muy bella. No tuve la oportunidad de escuchar bien todas las canciones, pero me gustaron mucho las propuestas de Armenia, Portugal y, escuchando la pieza ganadora de Ucrania… al principio tuve el pensamiento de decir '¿eso qué es?' Pero poco a poco, escuchándola bien, me di cuenta de que esta mezcla entre las raíces y la tradición de este país con la música actual permitió crear una canción muy interesante…

También la gente española, ahora que lo estoy pensando, tenía una energía muy buena y muy interesante".

Estás a punto de comenzar tu gira europea por diferentes países. ¿Tienes ganas de conocer a tu público europeo? ¿Estás nervioso?

Cartel promocional de Diodato durante su tour europeo / La Trinchera

"Estoy absolutamente feliz y encantado de encontrarme con mi público durante esta gira y de poder interacción con el público directamente. Para mí es muy importante exhibirme en un lugar diferente y asimilar emociones y poderlas transmitirlas al público siempre de manera diferente".

Has publicado además en redes sociales que se habían agotado las entradas para tu concierto en Lugano (Suiza). ¿Te lo esperabas?

"Para mí ya es muy emocionante todo lo que está pasando, poder hacer la gira... pero recibir una noticia como esta siempre es un placer. Yo ya estoy contento con la posibilidad de poder actuar a nivel internacional, aunque sean 10 personas, para mí ya es un regalo. Pero obviamente este sold out es todo un regalo.

¿Cómo ha sido la preparación de esta gira?

"Los ensayos y preparación de esta gira han sido muy, muy intensos. Pero una parte muy importante y muy emocionante ha sido mi reencuentro con la banda, que aunque hacía bastante tiempo que no nos veíamos y ensayábamos juntos, nos ha traído mucha alegría y ha sido muy emocionante".

¿Se podrán escuchar canciones nuevas en este espectáculo o es un repaso por los dos discos anteriores?

"No, no hay piezas nuevas ni inéditas. Sí que estamos preparando alguna sorpresa, sobre todo para nuestro paso por España, pero por el momento no podemos dar detalles".

¿Qué es lo que te inspira a la hora de escribir?

"Mi inspiración viene sobre todo de mi vida, desde lo que está a mi alrededor. Otra parte muy importante viene de viajar. Me siento un poco como una esponja, repito en las canciones lo que encuentro en mi camino de vida. Muchas veces encuentro de mí mismo una parte nueva, una parte que no conocía, que me permite bucear y entrar dentro de la materia humana para sacar la parte más oscura: el miedo, la incertidumbre… son cosas con las que juego dentro de la música".

En los últimos años hemos podido ver diferentes colaboraciones entre artistas españoles e italianos. ¿Hay alguna artista española o artista español con quien te gustaría colaborar?

"He estado escuchando tanta música española… Te diré que una de las artistas es Rosalía. Su álbum anterior, El Mal Querer con Malamente, donde mezcla la música tradicional, el flamenco… con esa parte rompedora y moderna. Es una cosa que me interesa: el intercambio cultural con artistas de otros países…"

Aparte del tour europeo que harás en septiembre, ¿qué otros planes tienes de aquí a final de año?

"Estoy sobre todo trabajando en el nuevo álbum, el nuevo disco, que terminaremos de prepararlo con los últimos elementos de esta gira. Saldrá en 2023".