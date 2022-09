Samuel se derrumba en ‘La isla de las tentaciones 5’ y Sandra Barneda le da un importante consejo

La isla de las tentaciones 5 ya nos ha presentado oficialmente a sus nuevas parejas en arranque de temporada. Cada una trae su historia y sus propios retos y, lo único que está claro en este comienzo, es que los sentimientos están a flor de piel y poner a prueba el amor no es tarea fácil ni un plato de buen gusto.

Lo vimos en la noche que las parejas conocieron a los solteros. Ahí ya saltaron chispas entre Samuel y Tania. Cuando las tentadoras soltaron que ya se soltarían los chicos cuando estuvieran a solas con ellos, Tania le reprochó a su chico que no las hubiera parado los pies y las hubiera asegurado que no porque él iba a respetar a su novia.

Ahí llegaron las lágrimas. “Son cosas que espero de él, es impotencia. Es por él, no por ellas. Normal que no confíe en él. Chico habla, todos han hablado más que él”, decía Tania sobre su chico. Y los compañeros de Samuel le aseguraban que no paraba de hablar de ella. “Tienes un pedazo de novio y te ama”, le recordaba Javi.

También se quebraba la voz de Samuel cuando reconocía que esta experiencia es dura y que temía que la desconfianza pudiera hacer que su historia se acabase.

El ritual de los collares

Al día siguiente llegó la ceremonia de collares y ahí la cosa fue un poco mejor. Después de que su chica eligiese chico le tocó dar su opinión.

“Quiero que, aunque conozca a otro chico maduro, siga prefiriendo mis tonterías, mis gracias, mis bromas. Creo que me va a venir bien que haya elegido a un chico guapo por el tema de la seguridad, y quiero que esa seguridad se convierta en algo bueno para ella y que estemos bien”, decía Samuel.

“Me alegra escuchar esas palabras. Hoy estoy más tranquila que ayer”, aseguraba Tania que parecía más relajada que la noche anterior.

Samuel no podía evitar derrumbarse y echarse a llorar y eso que la aventura acaba de comenzar. En ese momento Sandra Barneda le llamaba para que fuera a su lado. Tenía un mensaje para él: “Esto va a ser difícil. Confía en Tania y lo que has dicho tú, a luchar por el amor, ¿vale? ¿Lo vas a hacer?”.

Un consejo que deberían aplicarse todos si quieren sobrevivir a la experiencia y mantener su pareja. “Lloro porque no pensaba que esto era tan duro y tampoco pensaba que la amaba tanto”, aseguraba Manuel.

Queda mucho programa por delante y muchas tentaciones que superar.