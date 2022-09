Laura y Mario viven la separación más traumática de ‘La isla de las tentaciones 5’

Dicen que las cosas no son cómo empiezan sino cómo acaban y parece que, de momento, entre Mario y Laura no han empezado demasiado bien en La isla de las tentaciones 5. Todo comenzó en la noche en la que conocieron a los solteros. Laura pedía confianza y le recordaba que la conocía de sobra. “Sí, por eso no estoy tranquilo”.

Unas tiranteces que continuaron al día siguiente en la ceremonia de los collares en la que se mostraron bastante distantes y donde estalló la guerra entre ellos.

“Yo ayer me fui bastante cabreado y triste, vi a una Laura que hacía tiempo que no veía, parecía que solo quería conflicto”, aseguraba Mario que dejó claro que ya no tenía tanta confianza en su chica y empezaba a pensar que volvería a actuar con rencor.

“Lo que vas a conseguir es que salgamos tú por un lado y yo por otro”, contestaba ella tras poner sobre la mesa las carencias que había en su relación y, además, aseguró que en los solteros podría encontrar lo que no tenía con su novio. Palabras que no sentaron nada bien a su chico.

La no despedida

Así llegaron al momento de separarse y él se negó a despedirse de ella. “Busca las carencias, lo mal novio que soy, búscalo ahí y me lo cuentas luego en la final”, le dijo en la playa. “Mario, quiero que me entiendas”, le pedía ella.

Pero no dio su brazo a torcer: “Que no, que no, que no es normal tu actitud, que vuelves al pasado. Busca esas carencias a ver si las encuentras y si las encuentras espero que nunca me vuelvas llorando porque sabes que no voy a estar”.

“Por quedar por encima de mí siempre, tío”, se justificaba Mario. Era entonces cuando llegaba Mona, la soltera a la que había puesto el collar. En seguida le preguntaba cómo había ido la despedida. “Pues mal, ¿cómo va a ir? te juro que no lo entiendo”, decía.

“Solo quiero que me entienda. Si es que no le estoy diciendo nada, no quiero hacerlo sentir mal ni dejarlo mal”, explicaba desconsolada una Laura que no había podido despedirse de su chico.

“Me arrepiento un poco de no haberme despedido de Laura. Me da un poco de miedo que vuelva a actuar con rencor después de esto”, se lamentaba más tarde Mario, pero ya era demasiado tarde.

Veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero parece que esta pareja no va a durar más del año y medio que llevan juntos. Por lo menos, eso es lo que parece tras su separación que no tuvo nada que ver con los dramones que vivimos con el resto de parejas a las que les costó mucho decirse adiós.