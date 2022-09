Margot Robbie cuenta la “vergüenza” que ha vivido por las fotos filtradas de Barbie

Margot Robbie y Ryan Gosling son los protagonistas de la nueva película de Barbie, que ha ya ha comenzado a grabarse en las afueras de Los Ángeles. En una de las escenas que rodaban en la playa, cientos de personas se acercaron para ver cómo iban vestidos y qué estaba ocurriendo. Este hecho puso muy nerviosos a los actores principales, especialmente a Margot, que ha explicado lo que sintió en ese momento.

Fue en una entrevista con Jimmy Fallon cuando reconoció lo mal que le sentó que aparecieran fotos filtradas del rodaje. Explicó que su compañero y ella acabaron “mortificados” por las imágenes: "Parece que nos estamos riendo y pasándolo bien, pero nos estábamos muriendo por dentro. Muriéndonos. Fue en plan: 'este es el momento más humillante de mi vida'".

“No puedo explicarte lo avergonzados que estábamos”, respondió cuando el presentador le enseñó las imágenes que había en internet. De un día para otro, las redes sociales se llenaron de las fotos de los protagonistas, lo que provocó que otras personas que no habían acudido se acercaran a verles.

A pesar de que se imaginaban que los paparazzi acudirían cuando hiciesen las grabaciones en el exterior, no creían que fuera a tener una repercusión tan grande en internet: "Sabía que teníamos que rodar algunos exteriores en Los Ángeles, y que, en cuanto haces exteriores, los paparazzi se te van a echar encima. Probablemente habrá un grupito de curiosos que se van a fijar porque, ya sabes, damos un poco el cante, vestidos así. Así que me esperaba un poco de atención, y seguramente algunas fotos, pero no así".

“Fue una locura”, resume la actriz. “Tuvimos a cientos de personas mirándonos todo el rato”, concluyó Robbie sobre el asunto. Parece ser que mucha gente está deseando que salga esta película que está dando mucho de qué hablar y que tiene como protagonista femenina a la famosa Harley Quinn. ¿Tienes ganar de poder ver Barbie?