Gloria Camila llora por la decepción que siente por uno de sus compañeros de ‘Pesadilla en El Paraíso’

Esta semana Xavier Font, como capataz en Pesadilla en El Paraíso, tenía la oportunidad de elegir a cuatro de sus compañeros para que luchasen por la inmunidad. Optó por Víctor Janeiro, Alyson Eckmann, Mónica Hoyos y Patricia Steisy. Y parece que a Gloria Camila Ortega no le sentó muy bien quedarse excluida.

Eso unido a que todavía tiene la cabeza fuera con lo que está pasando su padre, ha hecho que Gloria se venga abajo y acabe llorando en su cama. Dani se ha acercado a ella para saber qué le sucedía y ella le ha asegurado que es un poco de todo.

Pero, sin duda, una de las cosas que le están pesando en el concurso es la decepción que se ha llevado con algunos compañeros, especialmente con Xavier. "Veo en él cosas que no me gustan, cosas que no conocía de él", le contaba a su compañero.

Decepciones varias

"Cada vez me decepciono más porque gente que pensaba que era de una manera, cada vez van enseñando su otra parte, o como diría Xavi, su parte chuqui, pensaba que eran de una manera y son de otra", continuaba.

"En qué momento mete a Alyson en la inmunidad. Él sabe que a mí me ha molestado, Mónica seguro que se lo ha dicho y Xavi lleva todo el día ignorándome”, le contaba a Lucía Dominguín. “Igual no esperaba que me eligiese como inmune, pero sí que, entre los aspirantes que ha elegido, pensaba que yo tenía más conexión y pensaba que era de sus intocables porque me llamaba mi princesa", explicaba sobre la decepción que le ha producido Xavier. Dani explicaba que él también se lleva bien con él y se muere por quedarse, pero tampoco le ha elegido.

El caso es que Gloria Camila, en ese grupo de decepciones también incluye a Alyson Eckman, la que finalmente resultó inmune. "No me ha hecho nada en sí, pero su forma de ser es como que me crea rechazo", confesaba sobre la americana. Una actitud que ya han comentado en redes sociales donde han vuelto a cargar contra ella.

El paso del concurso empieza a pesar y los roces se van multiplicando tras la convivencia y la falta de comodidades.