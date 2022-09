‘Emily in Paris’ vuelve con cambio de look en la tercera temporada

¡Oh, la, la! Nos llegan noticias frescas de la capital francesa: Emily, la chica estadounidense de moda, vuelve a ser tendencia. ¿La razón? Netflix ha revelado las primeras imágenes de la esperadísima tercera temporada de Emily in Paris. ¡Y es que los fans tienen muchas ganas de volver al mundo de ensueño de la protagonista! Porque sí, el París que se ve en la ficción es un escaparate turístico lleno de azúcar. ¡Por eso nos encanta!

La plataforma de vídeo, para ir creando hype, ha compartido las primeras imágenes de esta nueva tanda de episodios. ¿Y qué es lo que más nos ha llamado la atención? El nuevo corte de pelo de la protagonista.

Emily, interpretada por Lily Collins, ha decidido apostar por un look que es tendencia esta temporada: el flequillo. Parece que Lily ha seguido los pasos de otras celebridades como Aitana o Sydney Sweeney y ha decidido dejarse felquillo.

Acostumbrados a ver al personaje con la raya en medio, tenemos que reconocer que esta nueva versión nos encanta. Y es que le queda de maravilla. ¿Será parte del personaje o Lily Collins habrá decidido apostar por esta tendencia?

“Primer vistazo a Emily In Paris Saison Trois. Preparándose para nuevos looks, nuevas localizaciones, nuevos triángulos amorosos... Merci France por ser un hogar lejos de casa y abrazarnos una vez más. Estamos muy orgullosos de este reparto y del equipo y no podemos esperar a que todos veáis lo que hace nuestra chica Emily. Prepárense para otro viaje salvaje...”, ha escrito Lily Collins en sus redes sociales.

Lo cierto es que Lily Collins lleva tiempo luciendo este corte en sus redes sociales, demostrando que no solo ha apostado por este peinado para el rodaje de la ficción. Teniendo en cuenta lo bien que le queda, no nos extraña que haya decidido dejárselo por un tiempo.

Tendremos que esperar a que Netflix estrene esta nueva temporada, pero todo apunta a que podría ser para finales de este año.