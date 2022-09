Rauw Alejandro anuncia su nuevo single ‘Punto 40 Año 2077’ con uno de los pioneros del reggaeton

Rauw Alejandro había revolucionado a sus fans hace tan solo unas horas tras anunciar que se avecinaba música nueva. Pues bien. Traemos nuevas (y buenas) noticias al respecto.

El puertorriqueño ha querido dar más detalles acerca de su nuevo lanzamiento desvelando el título y el nombre del artista que le acompañará. Además, será un avance del tercer álbum de estudio que ya está preparando.

Se trata de Punto 40 Año 2077 junto a Baby Rasta, uno de los pioneros del reggaeton e inspiración del propio Rauw. Formó parte del dúo Baby Rasta & Gringo, fundado en 1994. La noticia de esta colaboración ha llegado hace unas horas a través de una publicación de nuestro protagonista en su cuenta de Instagram, donde ha compartido un vídeo en el que se escucha un fragmento del tema, que sin duda va a llegar con unos sonidos de reggaeton de lo más hipnotizantes.

Pero eso no es todo. Después del paso del huracán Fiona por su país y del desastre que este ha ocasionado, el artista ha asegurado que su intención era la de retrasar el lanzamiento de su canción con Baby Rasta, pero no daba tiempo a eliminarlo de algunas plataformas. "Aunque mi cabeza y mi corazón está en PR continúo adelante con la salida de este sencillo. No teniendo el ánimo y la alegría al 100 estos días he pensado que en momentos difíciles la música siempre me ha ayudado a sobrellevarlos, y fue una de las razones por las que quise hacer música", asegura Rauw.

"Siempre que hago música, la mayor inspiración es mi cultura y mi gente. Espero que siempre pueda alegrarlos en sus peores y en sus mejores días. A todos mis fans gracias por la espera. En especial PR gracias por tanto", concluye.

Punto 40 Año 2077 va a ver la luz este viernes a las 00:00 horas (en España). El videoclip lo hará a las 18:00 horas del sábado.

Artistas de la talla de Rosalía, el propio Baby Rasta y Álvaro Díaz han celebrado la noticia de su compañero en las redes sociales, donde le han mostrado apoyo incondicional a su nuevo lanzamiento.

Y tú, ¿estás listo/a para escuchar lo que Rauw y Baby Rasta tienen preparado? ¡Se avecina su tercer álbum de estudio!