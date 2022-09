Pablo Alborán descubre el título y la historia detrás de su próximo disco

Poco a poco, Pablo Alborán va desenmarañando la madeja de lo que será su próximo proyecto. Hace unos días, el malagueño daba a conocer el tracklist. Ahora, ha decidido que ya es hora de conocer un poco más sobre lo que está por venir, descubriéndonos el título, así como la energía que lo envuelve.

A través de sus redes sociales nos ha desvelado que llevará el nombre de La Cuarta Hoja, aludiendo a ese trébol tan difícil de encontrar pero que tanta suerte da cuando lo hallas. "Este último año he vivido cosas increíbles. Una gira maravilosa que me ha inspirado y me ha motivado muchísimo. He podido estar de nuevo cerca de la gente. He podido escuchar y compartir historias de todo tipo. He viajado mucho por trabajo, y por placer tamibén, y he vuelto con la maleta llena de canciones", comienza su explicación sobre el resultado final de este nuevo LP, el sexto de su carrera.

Seguidamente, relata las historias que protagonizarán este trabajo. Historias de amor romántico, fraternal y propio, de valentía y de compañía: "Este disco habla de amar con uñas y dientes, de tirarse a la piscina, de que no hay mendigar amor donde no lo hay. de que algunas heridas también e curan con unas copas entre amigos y que en la vida, elijas el camino que elijas, siempre habrá alguien ahí.

"Es un disco positivo, porque al final todos sabemos que la vida no siempre es maravillosa, pero puede serlo dependiendo del cristal con que se mire. Uno no puede estar constantemente buscando un trébol de cuatro hojas; tú eres la cuarta hoja", concluye, refiriéndose a que no debemos esperar a que la fortuna llame a nuestra puerta, sino que hay que salir a buscarla y rodearse de esas personas vitamina y de esas cosas que nos hacen disfrutar de la vida a pesar de todo, como lo hacen sus canciones.

Su sexto álbum de estudio constará de 11 tracks, entre los que encontramos su último single Carretera y Manta o su colaboración Llueve Sobre Mojado con Aitana y Álvaro de Luna. Hace unos días, publicaba un verso de Viaje a ningún lado, por lo que este tema puede ser el siguiente sencillo que nos presente.

A todas luces y por los comentarios que ya está recibiendo de sus fans, Pablo Alborán y su nuevo LP se convertirán en nuestro talismán.