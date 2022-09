Shakira desvela todos los detalles de su nuevo disco: “Pensé que estaba terminado”

Cada vez queda menos para que podamos escuchar el esperadísimo nuevo disco de Shakira. La estrella colombiana tiene todo preparado para su nueva etapa musical. Tras triunfar este verano con Te felicito junto a Rauw Alejandro, la diva ha dado nuevos detalles sobre su duódecimo álbum de estudio. ¡Y parece que lo vamos a escuchar muy pronto!

Han pasado cinco años desde que El Dorado, el último LP de Shakira, viese la luz. Durante todo este tiempo, la estrella no ha dejado de trabajar, lanzando temazos como Tutu, Me gusta, Girls Like Me, Don’t You Worry y Te felicito, pero los fans quieren más. ¡Y con razón!

Shakira ha escuchado a sus seguidores y seguidoras y ya tiene su nuevo trabajo a punto de caramelo. Ha sido en su última entrevista para la revista Elle donde ha dado todos los detalles. ¡Y tiene pintaza!

Así será el nuevo disco de Shakira

“Tengo un álbum completo que me emociona mucho. Y algunas canciones las escuchareis de manera inminente, algunas son colaboraciones”, ha empezado diciendo la colombiana. Además, Shakira ha dado otra pista: los idiomas en los que va a cantar. “Unas están en inglés y otras en español”, ha contestado.

En cuanto a los géneros, parece que Shakira va a juntar “diferentes” tipos. Seguro que no falta el pop, el reguetón y algo de dance, que son los sonidos que ha estado trabajando en los últimos años.

Sabemos que Shakira lleva tiempo trabajando en este nuevo LP y lo está haciendo con mucho mimo. “Pensé que el álbum estaba terminado. pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir termino con nueva música porque en este momento me siento creativa, y siento que es una vía increíble para que pueda darle sentido a las cosas”, ha dicho la estrella en la famosa revista.

Los temas del disco

Shakira también ha hablado sobre la importancia que tiene para ella escribir canciones: “Es como ir al psiquiatra, solo que más barato”. La cantante ha explicado que, junto a su familia, la música es su lugar seguro:

“La música es definitivamente una de esas herramientas, una de las pocas herramientas que tengo para sobrevivir a situaciones extremas. Es una especie de tabla de náufrago, ese trozo de madera al que te aferras cuando sientes que te estás ahogando. La música es un salvavidas”

Parece que las letras de este nuevo disco van a estar llenas de fortaleza:

“En aquellos días, cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida. Es como una inyección de vitaminas [risas]. Hubo otras veces que el trabajo me asustaba… solo quería estar allí con mis hijos”.

Sin duda, nos morimos de ganas de escuchar este nuevo trabajo. El duodécimo álbum de Shakira va a hacer historia.