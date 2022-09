Natalia Lacunza colabora con Ganges en su nueva canción ‘Pensar en Ti’: ¡Mira el vídeo!

Natalia Lacunza se ha unido a Teresa Gutiérrez, más conocida como Ganges, para regalarnos Pensar en Ti, una canción que, como bien indica su título, se mete en nuestra cabeza desde la primera escucha.

Esta colaboración describe lo que experiementas cuando te gusta mucho una persona: no puedes parar de mirar sus fotos, quieres hablar con ella todo el rato, no comes porque las mariposas de tu estómago te alimentan ya lo suficiente y, lo más llamativo: te acuestas y te despiertas pensando en tu crush. Es un no parar de pensar en esa persona.

"Al despertar,

Irme a dormir,

Todo lo que hago es

Pensar en ti"

Te imaginas citas hipotéticas, momentos especiales junto a tu amor platónico o romántico y sueñas con pasar el resto de tu vida juntxs. Podría parecer una exageración: "Aunque tú no creas que sí, todo lo que hago es pensar en Ti", pero hay veces que el amor (o la obsesión) se manifiesta así.

El videoclip ha sido dirigido por Juanjo Marbai y muestra a ambas cantantes en diferentes sets de rodaje. Una especie de cueva, dentro y alrededor de un coche antiguo, sentadas a la mesa rodeadas de gallinas y en una especie de jardín improvisado con un columpio que evocan una atmósfera bucólica y onírica. Esto junto junto a las voces tan dulces y delicadas de Natalia y Tere, hacen que el tema sea un temazo.

No es la primera vez que Natalia participa en uno de los trabajos de Ganges. La cantante pamplonica también aparece, junto a Luz Abril, María Lázaro y la propia Teresa en el videoclip Nunca.

Quién es Ganges

Ganges es el nombre artístico de Teresa Gutiérrez, una joven natural de Santander que hace música dream pop y pop electrónico, con un estilo único. Originalmente nació como trío musical, pero lleva siendo un proyecto en solitario desde hace 4 años, aproximadamente.

Tiene influencias y busca inspiración en artistas como The XX, Oh Wonder o London Grammar. Entre su discografía, cuenta con 3 álbumes de estudio -Ganges; Boy Love Amor; y Dime Algo (bonito)- y más de una decena de sencillos. Acumula más de 111K oyentes mensuales en Spotify.

En 2017, como grupo ganó el certamen de MadCool Talent para actuar en directo en el festival y también quedaron finalistas de Proyecto Nemo, organizado por el FIB y Radio3.