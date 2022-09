Sebastián Yatra se disfraza y pasea por la calle a la entrada del concierto de Aitana en Madrid

Aitana cerró este jueves su gira española con un último concierto en el Wizink Center de Madrid, el segundo de esta semana en el mismo recinto. Una noche inolvidable a la que se sumaron amigos como Marmi, Ptazeta, Zzoilo o Sebastián Yatra. El colombiano ha vuelto a pasarse por España que parece ya su casa.

Antes de empezar el concierto, Yatra decidió demostrar una vez más que goza de un sentido del humor extraordinario y de una creatividad desbordante. Debe ser hiperactivo y siempre está ideando alguna de las suyas.

En esta ocasión decidió disfrazarse para salir a pasear a la entrada del Wizink entre el público que esperaba para ver el concierto de Aitana. Se puso una peluca de larga melena castaña y ondulada, una gorra y unas gafas de sol oscuras.

Reto no conseguido

No había dado dos pasos cuando ya hubo una chica que le pidió una foto porque le había reconocido. Entonces se le ocurrió pensar que, si se quitaba las gafas, la cosa funcionaría mejor, porque mucha gente asocia las gafas de sol a las celebs.

Nada, tampoco hubo suerte y terminó haciéndose selfies con todos los que lograron reconocerle en su excursión por las calles de los alrededores del recinto en el que iba a compartir escenario con Aitana un rato después.

“Mañana quiero que vengas con ese look! Jajajaja”, comentaba Eva González en clara referencia a La voz donde es asesor una vez más. “Pero es q no me vas a reconocer 😢💔”, contestaba a la presentadora.

Itziar Castro, con la que coincidió en Erase una vez…pero ya no, y Lalo Ebratt han querido compartir emojis risueños y es que Yatra es experto en hacernos reir. Claro que también es un poco ingenuo si pensaba pasar desapercibido. En España le tenemos ya muy fichado.