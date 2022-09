Aitana, una y ‘Otra Vez’: de fenómeno viral como canción inédita... ¿a éxito en plataformas?

3 de septiembre. Palau Sant Jordi, Barcelona. 11 Razones + Tour 2022. Primer concierto de esta segunda etapa de la gira para Aitana y la joven barcelonesa sorprende a los 18.000 asistentes del recinto para presentar e intepretar por primera vez Otra Vez, una canción totalmente novedosa que aún no ha visto la luz.

La mayoría de personas graba un fragmento del tema y lo sube a las redes sociales. Comienza el hype y la expectación. ¿Cuándo se estrenará? ¿Volverá a cantarla en su próxima fecha? "Da igual. Me encanta. Me la he puesto en bucle una y otra vez y ya me la sé", parecen pensar muchos de sus seguidores.

8 de septiembre. Le toca el turno a Valencia y a su plaza de toros. La artista se dispone a cantar su nueva e inédita canción, no sin antes pedir que todas las personas allí presentes graben y compartan en Internet esta parte de la actuación en su totalidad, para que así quienes asistan a futuros conciertos de la gira puedan cantar con ella. Muchos ya se la saben, no hace falta ni pedírselo.

Las fechas de 11 Razones Tour 2022 se van sucendiendo. Llegan Bilbao, Sevilla, Fuengirola y Málaga. En todas estas ciudades, la cantante vuelve a interpretar la canción, acompañada cada vez más y más por los cánticos del público. Y por supuesto, TikTok se llena de covers y de pequeños clips de sus conciertos con una única protagonista común: Otra Vez. Por lanzar un par de cifras: en mencionada plataforma, el hashtag #otravezaitana acumula más de 1.3M visualizaciones; y #aitanaotravez, más de 301.5K. Y el audio de 40 segundos de la canción original, publicado hace escasos días, se ha utilizado en más de 20K vídeos.

Todo esto se suma al deseo y petición de Aitana de ser etiquetada en todo estos vídeos y posts para poder compartirlo, a su vez, en su propio perfil. Por lo que este tema musical se amplifica de forma desmesurada gracias al reclamo de la propia intérprete.

El culmen de esta historia y de este proceso llega, en un primer momento, el 18 de septiembre en Madrid (primera fecha en el Wizink), cuando anuncia la fecha de lanzamiento de la versión de estudio de la canción: el 22 de septiembre a las 0.00h. Es decir, hoy, día que además celebra la segunda fecha en el Wizink Center de la capital y finaliza la gira española antes de viajar hasta Latinoamérica por primera vez.

Solo el tiempo dirá cuál es la magnitud del éxito de la canción. Pero como este no es el único caso que podría suponer un auténtico pelotazo mucho antes de publicarse oficialmente, desde LOS40 hemos querido hacer un repaso por otras artistas que este año han llevado a cabo esta estrategia, con la que han conseguido no solo asegurarse un éxito en plataformas de streaming, sino también fortalecer exponencialmente el vínculo con sus fans.

Rosalía con Despechá

Uno de los ejemplos más representativos del asunto que estamos hablando es Rosalía. La -también- catalana estrenó Despechá (y otras canciones) en la primera cita de Motomami World Tour y la incorporó al setlist día tras día a lo largo de toda su gira por España. Fue en Almería un 6 de julio cuando la dio a conocer. Y seis días después, el 12 de julio, publicaba un fragmento de la canción oficial en TikTok con la que nos obsesionamos, aún más si cabe, que con la versión en directo.

Finalmente, el lanzamiento de estudio de Despechá se fijó para el 28 de julio, fecha en la que ya todos sus fans se sabían la letra al dedillo. Se convirtió en uno de los temas imprescindible del verano, así como batió varios records, entre ellos, el mejor debut de una solista en plataformas en solo 24 horas, con un total de 5.5 millones de reproducciones. Con esta canción entró directamente al puesto #7 de Spotify Global y en LOS40, directa al Nº1. ¡Una hazaña histórica!

Lola Índigo con Discoteka, AN1MAL y Toy Story

Lola Índigo es otra de las artista que este 2022 ha querido adelantar algunas de sus novedades musicales antes de tiempo y, gracias a sus redes sociales y a sus shows en directo, también hemos podido aprendernos la letra -y el baile, por supuesto- de temazos como Toy Story, AN1MAL o Discoteka (feat. María Becerra).

Toy Story se publicó de forma oficial el 7 de abril. Una semana antes, el 1 de abril en LOS40 Primavera Pop, la cantó en vivo tanto para los presentes como para los que siguieron el festival desde casa a través de YouTube y Mediaset (Telecinco y Divinity). Días previos a su lanzamiento, vacilaba en TikTok si publicarla finalmente o no, y nos enseñaba el challenge de la mano de Dama Blanca. Menos mal que lo hizo, porque vino con sorpresa doble: también con el lanzamiento de ABC. Y actualmente es una de sus canciones más populares en Spotify.

"¿Cuándo sacamos esto?", preguntaba la granadina sobre AN1MAL en sus redes sociales con un corte de la performance del tema en directo un 18 de mayo, mientras que la versión de estudio vio la luz el 2 de junio. La artista se esperó a que perfeccionásemos el baile del estribillo.

Con Discoteka la historia no cambió mucho, porque, al igual que la anterior, estuvo interpretándola durante su gira noche tras noche durante un mes antes de sacarla en plataformas un 25 de agosto. Los fans no podían más ni con la cantidad de vídeos promocionando la canción, ni con la incertidumbre y las ganas de poder escucharla sin parar aumentó por momentos.

Ana Mena con Las 12 y Me he pillao x ti

Durante los meses de verano y la celebración de multitudinarios conciertos y festivales de música a lo largo y ancho de nuestro país, Ana Mena (que también ha vistado Italia de gira) ha aprovechado para adelantarnos sobre el escenario dos de los hits que irán incluidos en su segundo disco.

Uno de ellos ha sido Las 12, que comenzó a presentar en vivo antes de poder escuchar su versión de estudio y de que se hiciese conocedora de que era una colaboración con Belinda. El otro hit del que hablamos es Me he pillao x ti, una canción 100% autobiográfica que también ha estado interpretando en sus conciertos y de la que sabemos que terminó de producir en el estudio el pasado abril. La fecha de lanzamiento aún se desconoce, pero la expectativas están por las nubes y sus segudores, aunque sea por cachitos, ya se la están gozando.

Harry Styles con Boyfriends

Harry Styles hizo lo propio en Coachella, festival en el que no dudó en estrenar Boyfriends o Late Night Talking, tracks incluidos en su último disco Harry's House, un mes antes de su lanzamiento oficial (el disco salió el 20 de mayo y su actuación en el festival de Los Angeles fue el 21 de abril).



Billie Eilish con TV

Inspirada por Harry Styles y sin esperar a tener su próximo proyecto completado, Billie Eilish estrenó TV en directo durante su gira Happier Than Ever durante el pasado de junio. Sintió que aquel era el momento indicado para dar a conocer la canción y lo hizo, sin darle más vueltas. Un mes más tarde, el 21 de julio, esta canción junto a The 30th, vio la luz bajo el título de Guitar Songs, que darán forma a su futuro EP.