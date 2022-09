Swedish House Mafia presenta en directo su nueva canción con Alicia Keys: ‘Finally’

Si algo podemos decir de Swedish House Mafia es que es un grupo que nunca deja de sorprendernos. Y por ello durante los últimos años en los que han estado retirados de la música les hemos echado mucho (mucho) de menos. El trío de música electrónica ha sabido reciclar musicalmente una canción ya existente para darle nueva vida junto a una artista de talla mundial: Alicia Keys.

Junto a la solista estadounidense, los djs han presentado Finally. La canción se estrenó en directo en uno de los shows que estaban ofreciendo en San Francisco como parte de su Paradise Again Tour. El momentazo quedó registrado por decenas de móviles y corrió como la pólvora por las redes sociales.

En Youtube, TikTok, Instagram, Twitter, el vídeo desde la grada recogiendo el estreno se está viralizando a gran velocidad. Swedish House Mafia presentaba el tema como una colaboración con una auténtica leyenda: Alicia Keys. La cantante interpretó junto a ellos esta canción inédita, Finally, que en realidad es un versión del clásico de Kings of Tomorrow del mismo título que en su día cantó Julie McKnight.

Habrá que esperar para comprobar si esta nueva canción forma parte de su próxima aventura musical (o de una reedición del reciente Paradise again), como confirmaron con la colaboración Turn on the lights again junto a Fred Again, o si será uno de esos momentazos que se quedarán para la historia de los directos de la formación.

Una vez que Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso finalicen con sus compromisos en América, el trío emprenderá viaje hacia europa donde arrancará la rama europea de su tour. Millones de seguidores en todo el mundo llevan años esperando por el regreso a los escenarios de Swedish House Mafia.

En todos estos directos presentará las canciones incluidas en su más reciente disco de estudio que vio la luz en abril de este 2022 con otras colaboraciones estelares como Asap Rocky, Sting o Ty Dolla Sign. Si de este álbum ya confirmaron que sería algo distinto y con canciones sorprendentes, no lo ha sido menos el anuncio de esta canción junto a Alicia Keys en una colaboración que promete convertirse en referencia del 2022 en el género de la electrónica.