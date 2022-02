Swedish House Mafia termina su primer disco en 10 años: ‘Paradise again’

Swedish House Mafia está de vuelta. El trío de djs ha regresado por todo lo alto con nuevo proyecto musical. Una etapa que comenzó con el estreno de It gets better, el primer single al que después han seguido otros estrenos como Lifetime y Moth to a flame. Tres canciones que formarán parte de su nuevo disco de estudio: Paradise again.

Aunque en un principio todo apuntaba a finales de 2021 como fecha estimada para la llegada de este elepé finalmente no será hasta este 2022 cuando podamos disfrutarlo. Sin embargo, de momento, el grupo formado por Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso no ha confirmado de manera oficial la fecha de salida.

Lo que sí sabemos gracias al perfil oficial de grupo en las redes sociales es que ya está completamente listo. Y también sabríamos el listado de canciones definitivo del disco si no fuera por un emoji gigantesco con el que nos han trolleado.

Otro de los grandes alicientes está en las anunciadas y esperadas colaboraciones con The Weeknd que ya fue confirmada por el trío electrónico y adelantado en uno de sus directos así como con el frandés David Guetta. Todo podría formar parte de Paradise Again, que verá la luz a finales de este año.

Cada día que pasa es un día menos que falta para su retorno. Casi una década de ausencia discográfica de uno de los grupos electrónicos que arrasó la pasada década en todo el mundo con éxitos como Don't you worry child o Save the world.

"Fue difícil, estamos envejeciendo, obviamente, y toda la burbuja del EDM para mí ha llegado a un punto en el que nadie se arriesga, para ser honesto, incluyéndome a mí. El perfeccionismo también nos mata a veces. Era como, ¿qué diablos hacemos? ¿Cómo volvemos? ¿Les damos otra versión de lo que hemos hecho antes? No tenemos idea de si a la gente le va a gustar [nuestra nueva música], pero estamos realmente orgullosos de lo que hemos hecho" ha explicado Sebastian Ingrosso sobre el retorno a Billboard, el medio especializado estadounidense que les ha seguido hasta Suecia para la presentación de sus nuevas canciones.

Los suecos han ido desvelando poco a poco las ciudades que formarán parte de su gira mundial en la que volverán a encontrarse con su público en ciudades de todo el mundo. Tras algunos pocos shows en plena pandemia, el supergrupo lo tiene todo listo para volver a 'someter' al mundo al ritmo de su sonido. Swedish House Mafia regresará con su gira mundial a Madrid el 14 de octubre. El tour arrancará el 29 de julio así que para esa fecha Paradise again ya debería estar entre nosotros.