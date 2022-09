Oddliquor nos enseña a querernos a nosotros mismos con su nuevo single ‘Amor Propio’

Oddliquor ha cambiado de tercio pasando de Ojalá hubiera sio + fácil, una balada triste fruto de un bloqueo creativo de tres meses, a una bachata llena de buen rollo con la que nos ayuda a querernos a nosotros mismos, titulada Amor Propio.

Con este nuevo sencillo, además de sorprender a sus fans, el artista y productor parece haberse sorprendido también a sí mismo. "Haciendo una bachata yo, sabes", se puede escuchar entre verso y verso dentro del propio tema, demostrando que no se le resiste nigún género musical. Y por cosas así, nosotros juramos amor eterno a toda su discografía como bien versa esta canción.

"'Amor propio’ es pa la gente auténtica, pa los que te preguntan cómo estás, pa los que ya no se duelen, y pa los que ponen x delante la intuición. Es una de mis canciones favoritas, compuesta y producida con 2 de mis personas favoritas @sorry_im_married @robzulo Gracias @demunno x tu arte, de puro a duro solo hay una letra 🤝🏻", expresaba en sus redes sociales.

Como en todo su repertorio, Oddliquor incorpora sus experiencias personales. Aquí, hace referencia a su diabetes, condición con la que convive desde que era pequeños: "Esa boca es que me cura hasta la diabetes".

Que la pena se iría y que mis santos protegen mi corazón

La portada de este nuevo sencillo ha sido diseñada por el ilustrador BOLDTRON, que emplea la técnica de la Inteligencia Artifical como herramienta para sus trabajos creativos. "Estoy muy contento de unir fuerzas con Oddliquor, a quien admiro desde hace varios años. Gracias por confiar en mis ideas desde el día 1", ha declarado en su perfil de Instagram.

En su pasada visita a LOS40, el cantante habló de su faceta como productor y de sus pasados proyectos, así como de la forma tan única de crear música. Y es que el artista no se casa con ningún estilo en concreto: "A mí no me gusta poner etiquetas, por eso cuando me preguntas qué género hago, digo que cítrico. Porque se te queda la cara como si hubieses comido un limón”, nos comentó.

"¿Qué es para ti el amor propio?"

Días previos a sacar este sencillo, Marcos lanzó una pregunta clara y directa a todos sus seguidores, aunque de respuesta muy diversa y reflexión extensa: "¿Qué es para ti el amor propio?"

En poco segundos, sus stories se llenaron de múltiples mensajes: "Hacerle caso a mi intuición", "Poder cancelar planes porque no me apetece salir y quedarme en casa comiendo pizza sola", "Darme el lugar y la importancia que merezco" son solo algunos ejemplos que reposteó en su perfil de Instagram, con los que él solo pudo estar de acuerdo a través de un "sí" rotundo y firme.

Y a ti, ¿qué te transmite este Amor Propio?