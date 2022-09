Ana Mena opina sobre el ‘ghosting’: “A todos nos lo han hecho alguna vez”

A simple vista, podríamos decir que Ana Mena lo tiene todo: talento, éxito, personalidad, buena presencia. Y, por ende, podríamos pensar que se mete en el bolsillo a todo aquel que le interesa en lo que a relaciones de pareja se refiere. Pero, al contrario de lo que imaginamos, ser famoso no siempre te asegura ligar con tu crush ni con la persona que te llama la atención.

La malagueña, primera invitada 40 Grados K, el nuevo programa de entrevistas de LOS40 conducido por Karin Herrero, ha afirmado que "no por ser famoso puedes conseguir a quién quieras". Es más, la artista ha contado que le han hecho ghosting como a todo hijo de vecino.

Según la jerga de Internet, el ghosting, además de un un extranjerismo coloquial, consiste en "cesar toda comunicación y contacto con una pareja, amigo u otro individuo de un día para otro, sin ninguna advertencia o justificación aparente y, posteriormente, ignorar cualquier intento de acercamiento o comunicación realizada por dicha persona". Se da en el contexto online, en los chats de aplicaciones como Tinder, WhatsApp, Instagram u otras redes sociales.

Hacer ghosting me parece un poco triste y me parece un acto muy cobarde y muy cruel

¿"Cómo es ligar para un famoso, artista o cantante? Porque la gente suele tener una idea preconcebida de cómo es o cómo deber ser", le ha preguntado nuestro locutor. A lo que Ana ha aclarado que "hay chicos con los que he vivido algo guay y otras veces que un chico que me ha gustado un montón no se ha fijado en mí o no le he gustado". "Se sufre igual y no siempre es recíproco. Te hacen ghosting también", ha relatado. Y ha expresado que ha sufriod ghosting radical, de esos que desaparecen de repente sin dar explicaciones. (Puedes escuchar sobre el tema a partir del minuto 24:46 de Twitch)

Se ha atrevido a apostar que a todo el mundo le han hecho ghosting alguna vez. ¿La razón? "En la generación en la que estamos y el año en el que vivimos, que tenemos el teléfono todo el día pegado a la mano, con un montón de aplicaciones que puedes elegir entre un catálogo de caras, de tetas, de culos, de abdómenes y tal... Yo creo que es muy complicado que a alguien no le haya pasado eso", señala.

Sobre esta práctica, ha respondido tajantemente que le "parece un poco triste y un acto muy cobarde y muy cruel... E inmaduro también".

Aparte de este asunto, la intérprete de A un paso de la luna también arrojó pistas y novedades sobre su próximo disco. Puedes enterarte de todo aquí.

