¿Van a colaborar Myke Towers y Quevedo?

Quevedo se ha convertido en un fenómeno internacional tras la publicación de su session con Bizarrap. No hay noche de fiesta en la que no suene su famoso 'Quédate', que además ha unido a millones de personas en todo el mundo.

Otro que consigue esta unión gracias a sus canciones es Myke Towers. El artista puertorriqueño es una referencia de las nuevas generaciones de la escena de la música urbana, consiguiendo que muchos se animen a seguir sus pasos. Precisamente él mandó un mensaje tranquilizador a sus fans hace unas semanas en una entrevista para que sepan que no se ha olvidado de su session con Bizarrap. "Hay algo ready", declaró.

Pero aún hay más. Ahora Towers ha opinado acerca de Quevedo en un encuentro con Chente Ydrach y ha dejado las puertas abiertas para una futura colaboración. "Lo vi en uno de los shows de Europa. Él estaba, pero no sabía que él estaba delante cantando", explica Towers. Asegura que su equipo de seguridad no quería en un principio dejarle acercarse a él, pero cuando Myke lo vio no dudó en invitarlo a charlar juntos. "Estuvimos ahí un par de segundos, nos tiramos una foto y hace unos días me dijeron que dijo en una entrevista que era su referente, así que pronto vamos a hacer algo durísimo", concluye.

Las palabras de Myke no han pasado desapercibidas por sus fans y por los de Quevedo, ya que están deseando escuchar a sus artistas favoritos juntos en un mismo tema. Teniendo en cuenta el éxito que está teniendo el canario en todo el mundo y el que lleva cosechando el puertorriqueño durante años, no cabe duda de que va a ser un hit internacional.

Como mencionamos en líneas anteriores, el paso de Myke Towers por el estudio de Bizarrap es aún un misterio. Aunque él ha asegurado que hay algo preparado, no se han desvelado detalles al respecto, por lo que tendremos que esperar a que alguno de estos dos protagonistas lo haga público.

Y a ti, ¿te gustaría escuchar a Myke Towers y Quevedo en una misma canción?