Alba Reche: “Mi dignidad va siempre por encima de mi trabajo”

Hemos visto crecer musicalmente a Alba Reche (Elche, 1997). Desde que salió de la famosa academia de Operación Triunfo 2018, la trayectoria de la artista no ha hecho más que sorprendernos. Su increíble voz se convirtió en su mejor carta de presentación, pero fueron sus proyectos musicales (Quimera, La pequeña semilla) la que la han consolidado en la industria musical. Alba ha enamorado a miles de fans a lo largo de estos cuatro años, emocionando con cada una de sus canciones.

Ahora, un año después de lanzar su segundo álbum de estudio, Alba lanza su nuevo EP: Honestamente Triste. La cantante se deja la piel en este trabajo, mostrándonos cada una de las etapas de un duelo emocional.

Para la ocasión, Alba se ha juntado con Oddliquor y Daniel Sabater para producir y componer. Y el resultado es una auténtica fantasía.

Pero no es el único proyecto en el que Alba está involucrada estos meses. La joven también se ha introducido en el mundo de los podcasts con Aura, un nuevo formato de entrevistas producido por Spotify que se estrena este sábado, 24 de septiembre.

Para hablar sobre esta nueva era, Alba nos concede unos minutos a LOS40.

Pregunta: Lo primero es darte la enhorabuena por Como si no importara, junto a Daniel Sabater. Es preciosa. ¿Cómo surgió esta canción?

Alba: Yo a Dani llevo escuchándole desde hace tiempo. Para Honestamente Triste empecé a componer con él. A mí me gusta rodearme de personas para trabajar. Cuando compuse este tema con él, pensamos que tenía sentido sacarlo juntos. Le hice “la propuesta indecente” de sacarlo juntos y me dijo que sí. Nos llevamos muy bien y trabajamos genial.

P: Iban a ser dos canciones al principio de Honestamente Triste, ¿cómo se convirtieron en cinco?

Alba: Iba a ser un proyecto mucho más a corto plazo. Con cara A y cara B. Cuando empecé a hacer las canciones vi que tenía sentido que estuvieran todas juntas ya que son de la misma época. Hablan de lo mismo y están inspiradas en las mismas situaciones, aunque suenen distinto.

P: El título es toda una declaración de intenciones.

Alba: Yo creo que el título representa más el mood que otra cosa. Creo que dentro de este trabajo encontramos distintos géneros musicales. La gente piensa que va a encontrarse solo baladas. Lo bonito es sorprender y mostrar todo ese mood de cuando estás triste. Yo, a veces, cuando estoy triste solo necesito salir para despejarme. Eso también está representado. ¿Por qué Honestamente Triste? Porque yo lo necesitaba. Quería tener todas esas formas honestas de cantar.

P: Cuando estás triste, ¿qué sueles hacer?

Alba: Depende del mood. Es verdad que si estoy triste no me suele apetecer salir. Intento hacer ejercicios que me vienen bien para mi cabeza y para mi bienestar físico. Me quedo con mi hermana o veo a mis amigas. Intento distraer al pensamiento. Sobre todo, escribo mucho.

P: Te has unido con ODDLIQUOR para la producción de varias canciones, ¿por qué con él?

Alba: Marcos y yo nos llevamos genial desde el principio. Creo que surgió porque estábamos probando cosas y salió. Me ha encantado trabajar con él. La forma en la que han ido saliendo las canciones. Al principio iba a ser coproducir solo No cambies tu andar, pero terminamos siendo súper amigos y compatibles a la hora de pasar tanto tiempo juntos. Se desenvolvió una relación muy buena, perfecta para pasar tanto tiempo juntos. Considero que es una persona súper talentosa y con mucho gusto. Es muy elegante a la hora de escoger lo que pone en las canciones. Era lo que estaba buscando. Quería salir del momento banda, que lo recuperaré pronto, y meterme en el mood productor.

P: ¿Te ves produciendo?

Alba: No me vería yo sola. Me queda mucho por aprender. Es verdad que, gracias a todos mis trabajos, voy viendo cómo se trabaja y me voy lanzando más. Estoy presente en todas las producciones. Me pongo al lado y digo cómo lo quiero. En Honestamente Triste estoy muy contenta porque he tomado las decisiones con ellos. Ya se nombrar las cosas después de tanto tiempo.

P: Supongo que después de cuatro años habrás ganado una confianza que antes no tenías.

Alba: Total. No tiene nada que ver la Alba que se metía al estudio a hacer Quimera que la Alba de ahora. Yo ahora sé cómo funciona más o menos todo. Voy con las ideas claras. Sé verbalizar las ideas que es algo que antes no sabía. No sabía cómo hablar. De todos modos, enfrentarse a una misma dentro del estudio no es una tarea fácil.

P: Me da la impresión de que durante toda tu carrera has hecho lo que has querido con tus proyectos. Es verdad que, cuando sales de un formato tan exitoso como OT, no es tarea fácil. Al menos al principio. Las colaboraciones y todo. No se te ha visto nada impostada en ninguna de ellas. ¿Lo has tenido siempre muy claro?

Alba: Creo que mi dignidad va siempre por encima de mi trabajo. Si alguna vez no ha sido así es porque he bajado la guardia. Intento que mi persona, mis criterios y mis principios vayan siempre por delante. Eso no quiere decir que colaborar o no por equis razón te haga menos artista. Yo me dejo aconsejar porque tengo un equipo maravilloso. E intento ponerle mucho cariño a las cosas que hago. Me equivocaré o no, pero estoy muy contenta porque las cosas que he hecho me gustaban. Creo que en su mayoría es así. Se sigue viendo la idea de la persona mainstream como una marioneta que como realmente es. Yo la mayoría de personas que conozco, sobre todo mujeres, toman las riendas de sus proyectos.

P: Empiezas una nueva aventura con un pódcast, El Aura, ¿te apetecía?

Alba: Estoy muy emocionada, la verdad. Después de hacer radio, me apetecía. Muchas de las personas que van a venir al pódcast son amigos con los que ya he trabajado o he coincidido. Me apetece súper salvaje, pero súper necesario. Me gustaba la idea de que fuese una entrevista entre músicos, una conversación dentro del estudio. Te sientes más cómodo porque piensas que la otra persona lo ha podido vivir. Me parecía una oportunidad muy guay.

P: ¿Nos entiendes un poquito más a los periodistas?

Alba: Sí. Es difícil, eh. Yo siempre intento empatizar con vosotros e ir con buena cara. También nosotros agradecemos cuando hay un buen periodista que se ha currado la entrevista. Empatizo un mogollón.

P: Soñando un poco, ¿qué artista te gustaría entrevistar?

Alba: Me encantaría a Julieta Venegas. Es que menuda tía. Me encantaría llevarla. También Rosalía. Ellas dos son mis tops. Con los que he empezado también ha sido un sueño. Ya veréis.

Alba y el Benidorm Fest

P: Te has atrevido en el mundo sonoro, pero te ves haciendo televisión como algunos de tus compañeros de OT.

Alba: ¿Por qué no? Decir que no haría tele viniendo de la tele... Me ha dado experiencia y no me importaría. Siempre que los compañeros sean guays y el formato del programa vaya acorde con lo que soy yo, ¡adelante! No deja de ser un formato.

P: Sabes el formato que ha pisado fuerte este 2022: El Benidorm Fest. Abramos este melón. ¿Te has planteado alguna vez ir?

Alba: Me lo preguntan mucho. Creo que si diésemos con la canción con la que ir, quizá sí. Es cierto que Eurovisión es mucha tralla para mí. No lo sé. Nunca me negaría a nada. Al final es una oportunidad preciosa para darte a conocer y es evidente que Chanel lo ha petado. España ha vuelto a tener un nombre en Eurovisión, a pesar de que en los anteriores años llevábamos a representantes maravillosos. Tendría que verme en el mood y la canción. Mientras tanto voy a seguir haciendo mi gira.

P: Que empieza en nada en Elche, ¿no?

Alba: Sí, empezamos en El Gran Teatro de Elche como con Quimera.

P: Que da suerte.

Alba: Ojalá dé suerte. La última vez terminamos con una pandemia de por medio (ríe)

Honestamente Triste ya se puede escuchar en las plataformas.