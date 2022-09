Karina revoluciona las redes sociales con un llamativo mensaje a Putin: “Don't push the button”

La situación en Ucrania cada vez es más alarmante, sobre todo, después de los continuos avisos del presidente ruso, Vladimir Putin, de recurrir a las armas atómicas para terminar de invadir el resto del territorio ucraniano. La preocupación por la delicada situación, que se está viviendo en el país vecino, ha hecho que celebridades y altos cargos de la sociedad reivindiquen una solución pacífica para traer el final de la guerra. Una de las últimas en hacerlo ha sido la cantante Karina, que ha sorprendido con un mensaje de lo más apaciguador y dinámico.

La intérprete de Fiesta ha compartido desde su cuenta de Instagram un vídeo con el que instaba al presidente ruso a poner en práctica el diálogo. Lo más llamativo de todo el mensaje ha sido la forma en la que lo ha hecho, ya que ha recurrido al castellano y al inglés para expresar su discurso. Vamos, que ha hecho un acopio del “esplanglish”, que no ha pasado desapercibido para sus seguidores, que al descubrirlo han llenado las redes sociales de mensajes de los más variopintos.

“Señor Putin, don´t press the button, the button puuuuuum. Nooo, no, no no, ya han muerto muchas personas, mucha gente, mucha people”, ha expresado la cantante.

"Nooo, por favor, no, no, no. Quietito, quietito, take it easy, take it easy, take it easy. Hablar mejor que button, hablar, hablar, dialogar, diálogo. Talk, talk, talk you, talk you", ha continuado recalcaldo la artista.

Las reacciones de los usuarios

En pocas horas, el video había logrado acumular unas 200.000 reproducciones, así como reacciones de todo tipo por parte de los usuarios de Twitter, que, sin dudarlo, han aplaudido la actitud y el mensaje de Karina: “¿Por qué no gobierna este país?”, “¡No se te puede querer más!” y "Eres un encanto”, son algunas de las palabras que los seguidores de la red del pajarito azul y sus fans han querido transmitirle a la artista.

Si con esto no llegamos a un Alto el Fuego yo ya no sé. https://t.co/Wa1G5Z53eV — Don Fregaos (@DonChalecos2) September 24, 2022

Es que es maravillosa 😍 — Andrés 🇪🇸🇮🇨🇪🇺🏳️‍🌈 🌹❤️ (@elperritopiloto) September 24, 2022

Si no aprieta el botón Putin, lo aprieto yo de verdad https://t.co/7vBVf5Bg1F pic.twitter.com/CgLXzQs6NF — Satrustegui (@SatrusteguiNBA) September 24, 2022

Aunque el vídeo se ha quedado como una mera anécdota, ha circulado como la pólvora a través de las redes sociales, en las que todos han alabado la valentía y la actitud de Karina al mandar un mensaje, nada más y nada menos, que al presidente ruso. Y la realidad es que ha relatado un deseo, que todos compartimos: que llegue la paz.