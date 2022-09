Rosalía: 30 logros que ha conseguido antes de los 30

¡Una motomami cumple 30 años rompiendo toda clase de récords! Rosalía sopla velas este 25 de septiembre. Lo hace como colofón a un año redondo. El lanzamiento de Motomami, su tour mundial y las 9 nominaciones a los Latin Grammy son solo tres de los hitos que ha conseguido este 2022.

Pero Rosalía lleva muchos años demostrando que es una auténtica estrella. Antes de cumplir los 30, la intérprete de Despechá ha roto todo tipo de récords. La artista puede tachar todos estos hitos de su lista de objetivos. No sabemos si ha plantado un árbol ni si ha escrito un libro, pero la Rosi ya ha conseguido estos 30 logros. ¡Los celebramos por todo lo alto!

1. Artista española más escuchada en plataformas

“No basé mi carrera en tener hits, tengo hits porque yo senté las bases”, decía Rosalía en su temazo Bizcochito. ¡Y qué razón tiene! La artista se ha convertido en la artista española más escuchada en streaming. En Spotify ha hecho historia al conseguir más de 40 millones de Oyentes Mensuales. Además, tiene temazos por encima de los 1000 millones de reproducciones como Con Altura. Sin duda, la artista juega en otra liga.

2. Artista española en conseguir 2.000 millones de views en Youtube con Con Altura

¿Quién no recuerda ese Con Altura? La canción supuso la presentación oficial de Rosalía a nivel internacional. Solo en Youtube el tema suma más de 2.000 millones de reproducciones. ¡Una auténtica locura! Rosalía irrumpió en el mercado internacional con esta colaboración junto a J Balvin y El Guincho. El resto es historia. ¡Y de la buena!

ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

3. 10 Latin Grammy a sus espaldas

Rosalía puede presumir de contar con 10 Latin Grammys. A pesar de que su primera nominación fue en 2017 a Mejor Nuevo Artista por su trabajo en Los Ángeles, no fue hasta 2018 cuando ganó su primer Gramófono por Malamente. Y desde entonces su nombre se ha convertido en uno de los más recurrentes de los galardones. De hecho, su álbum El Mal Querer consiguió hacerse con el título a mejor disco del año en 2019. ¡Y merecidísimo!

4. Un Grammy

Pero Rosalía no solo se ha hecho con Latin Grammys. La española también ha enamorado a la industria anglosajona. De hecho, en 2020 se llevó el premio a Mejor álbum alternativo o rock latino por El Mal Querer en Los Grammy. Ese mismo año estaba nominada a Mejor Nueva artista. Una auténtica proeza que demuestra que su música traspasa la frontera del idioma.

Rosalía en la 64ª Edición de los Grammy / Alberto E. Rodriguez/Getty Images for The Recording Academy

5. Tres Nº1 en LOS40

Rosalía también es una de las artistas que más ha sonado en la Lista de LOS40 en los últimos años. La estrella ha conseguido con tres canciones sonar en lo más alto del chart. La primera vez fue en 2019 con Yo x Ti, Tú x Mi junto a Ozuna. A principios de 2022, Rosalía lo consiguió de nuevo con La Fama junto a The Weeknd. Este mismo verano, Rosalía ha conseguido su primer número 1 en solitario en LOS40 gracias a Despechá.

6. Motomami: disco de una artista femenina más escuchado del 2022

Este 2022, Rosalía lanzó Motomami, su esperadísimo tercer álbum de estudio. El disco se hizo esperar, pero mereció la pena. Rosalía no tuvo miedo en jugar con todos los géneros musicales, haciéndolos suyos y creando todo tipo de fusiones. Un auténtico viaje que ha enamorado a millones de oyentes. De hecho, Motomami se ha convertido en el álbum de una artista femenina más escuchado del 2022.

7. El Mal Querer: un Trabajo Fin de Grado que enamoró al mundo

Tras Los Ángeles, Rosalía lanzó El Mal Querer. Su segundo álbum de estudio supuso un antes y un después en su carrera. Lo que empezó como un Trabajo de Fin de Grado, se convirtió en uno de los álbumes más importantes del 2018. La crítica y el público cayeron rendidos. De hecho, la revista Rolling Stone lo considera uno de los mejores álbumes de todos los tiempos.

8. Ha puesto de moda expresiones

“Tra, tra”, “ser una motomami” o “Madre mía, Rosalía, bájale”, son solo algunas de las expresiones que utilizamos en nuestro día a día gracias a la discografía de la estrella. ¿Quién no ha soltado alguna vez un “Chica, qué dices”?

9. Ha enamorado a toda una legión de famosos

Rosalía tiene don de gentes. Solo hay que ver la cantidad de famosos que se han convertido en amigos suyos. Desde J Balvin a Dua Lipa, pasando por Billie Eilish, Pharrel Williams, Penélope Cruz, Christina Aguilera, Bella Hadid, Hunter Schafer, Travis Scott o Drake.

Además, han sido muchos los artistas que han compartido su amor hacia su trabajo. Desde Madonna, quien quiso contratarla para cantar en un cumpleaños, hasta Karol G, pasando por Zendaya.

Rosalía con Dua Lipa y Hunter Schafer en el desfile de Burberry 2020 / David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Burberry

10. Ha actuado para Pedro Almodóvar en Dolor y Gloria

Rosalía es una auténtica chica Almodóvar. La cantante apareció en Dolor y Gloria en 2019. Aunque sale apenas unos minutos, Rosi se come la cámara cantando junto a Penélope Cruz. Desde entonces es muy amiga de Pedro y Penélope, coincidiendo en varios eventos.

11. Ha colaborado con grandes nombres

Gracias a su talento, Rosalía ha colaborado con algunos de los artistas más importantes de la industria musical. La catalana ha cantando con Billie Eilish, Romeo Santos, Ozuna, J Balvin, Bad Bunny, The Weeknd, Travis Scott o Tokischa. Todo temazos.

12. Cantante española más seguida en redes sociales

Aunque no sea la española más seguida en redes sociales (ese puesto es de Georgina Rodríguez), sí que es la cantante con más followers de nuestro país. La estrella suma 22 millones de seguidores en Instagram, ¡y subiendo!

También cuenta con una cuenta adicional llamada @holamotomami donde muestra todo lo que tiene que ver con su última era musical.

13. Imagen de grandes firmas como Lancome, Mac Cosmetics o Moschino

Teniendo en cuenta que Rosalía se ha convertido en un auténtico referente de estilo, no nos extraña que grandes firmas como Lancome, Mac Cosmetics, Puma o Moschino quieran colaborar con ella para campañas de publicidad.

Además, Rosalía ha sido vestida por grandes nombres de la moda como Paloma Spain o Fenty. ¡Y qué bien luce todo!

14. Ha sacado líneas de ropa para marcas como Pull And Bear

Aunque se nos haya olvidado, en 2019 Rosalía lanzó su propia colección para Inditex. Rosalía se unió a Pull And Bear para sacar varias piezas de ropa que imitaban algunos de sus looks más icónicos de El Mal Querer. ¡Todo un acierto! Y es que se vendieron como churros.

15. Ha creado tendencia con sus looks: de las uñas largas a su paso por la Gala Met

Rosalía es una auténtica It Girl. En los cinco años de carrera, la estrella española ha cambiado varias veces de estilo. La joven disfruta de la moda y crea tendencia con cada uno de sus looks. Los oros, los chándals y las uñas XXL de El Mal Querer han pasado a los monos, el cuero y las deportivas de Motomami. Además, la española ha acudido a las dos últimas galas Met, siendo coronada como una de las mejores vestidas. Y es que no tiene miedo de arriesgar.

Rosalía en la Met Gala de 2022 / Dimitrios Kambouris/Getty Images

16. Portada de Vogue, Billboard o Elle

Rosalía ha protagonizado las portadas de las grandes revistas. La estrella española ha sido protagonista de Vogue España en dos ocasiones. También ha aparecido en Elle y en la primera página de la revista musical Billboard. Este medio la galardonó como Rising Star 2019.

17. Sold Out con Motomami Tour

Ver a Rosalía en directo es una auténtica experiencia. Su voz parece de otro mundo y sus movimientos te dejan sin aliento. La prueba de ello es su última gira: Motomami World Tour. La cantante no deja ni un segundo de respiro, dando al espectador un auténtico espectáculo. El show lleva haciendo sold out en todas su fechas desde que empezó el pasado mes de julio en Almería. ¡Todo un logro!

18. Despechá: el mejor debut femenino en español de 2022

Otro récord que ha conseguido Rosalía este mismo 2022 ha sido el de mejor debut solitario femenino de una artista en español. La estrella consiguió más de cinco millones de reproducciones con Despechá en Spotify en las primeras 24 horas de vida. ¡Una barbaridad!

19. Rosalía: de El Hormiguero a Jimmy Fallon

Rosalía sabe cómo hacer televisión. La cámara la adora y sabe qué darle al público. La hemos visto en varios programas como entrevistada. Tenemos que destacar su última participación en El Hormiguero, donde acudió para presentar Motomami. Rosi se disfrazó de reportera para preguntar en la calle qué opinaban sobre Rosalía. ¡Menudos momentazos nos dio!

Como estrella mundial, Rosalía también ha salido en los programas de moda de Estados Unidos. Ha estado en Jimmy Fallon y en Saturday Night Live: dos de los shows más vistos del país.

20. Actuaciones míticas en Los Goya, MTV, Grammy y Billboard.

Rosalía sabe cómo poner al público en pie. La artista demuestra en cada una de sus actuaciones que se toma muy en serio la puesta en escena. Rosalía nos ha puesto a bailar en los MTV Awards, nos ha emocionado en los Goya con una versión de Me quedo contigo y ha emocionado al público anglo cantando Catalina en los Billboard Music Awards.

Rosalia - Di mi nombre (MTV EMA 2019)

21. Ha creado un meme propio: el Bizcochito

Como icono del siglo XXI, Rosalía también cuenta con su propio meme. Todo gracias a la gira Motomami. Durante el principio de Bizcochito, la artista mira hacia los lados con cara de pocos amigos. Una expresión que ha repetido en cada uno de los shows y que se ha viralizado en las redes. ¡Es imposible no haberlo visto!

22. Motomami: disco mejor valorado del año 2022

Motomami es el álbum mejor valorado del año según Metactritic. Con una puntuación del 94%, Rosalía puede presumir de haber enamorado a la crítica internacional. ¡Todo un éxito!

23. Segunda artista femenina más nominada en la historia de los Latin Grammy

Este 2022, gracias al boom de Motomami, Rosalía ha sumado 9 nominaciones a los Latin Grammy. De este modo, Rosalía se ha convertido en la segunda artista femenina más nominada de la historia de los premios. La cantante suma 24. De momento este logro lo tiene Natalia Lafourcade, quien además es la artista con más galardones. ¡14 de momento!

24. Premio Ondas 2019

Rosalía también puede presumir de tener el Premio Ondas 2019 a Fenómeno Musical. Se trata de uno de los galardones más importantes de la cultura española, reconociendo su labor como artista y su forma de revolucionar la industria musical.

25. Ha puesto banda sonora a grandes series como Euphoria o Juego de Tronos

Teniendo en cuenta que es una de las grandes estrellas del momento, no nos extraña que su música haya salido en varias series como Élite o Winx. Pero no solo eso, también ha compuesto canciones para ficciones. Rosalía se unió a Billie Eilish para cantar Me vas a olvidar en Euphoria. También formó parte del álbum For The Throne, inspirado en Juego de Tronos, cantando Me traicionaste. ¡Tremendo temazo!

26. Se codea con las Kardashians

Rosalía es íntima de las hermanas Kardashian. La catalana es una más de la familia, siendo íntima amiga de Kylie y Kendall Jenner. También se lleva de maravilla con Koutney. De hecho, en muchas historias de Instagram, las hermanas Kardashian comparten sus canciones. Por supuesto, no se pierden sus conciertos cuando cantan cerca de su casa.

27. Número 1 Global de LOS40

Rosalía puede presumir de ser de las pocas artistas en tener un número 1 Global con Despechá. Un logro que han conseguido otros artistas como Quevedo y Karol G. Un club muy selecto. Además, con este tema, Rosalía entró directamente al número 1 de LOS40.

28. Sus canciones han entrado a la lista Billboard 200

Rosalía es de las pocas artistas españolas que ha colado canciones en la lista Billboard. Temas como TKN han sonado en el principal chart de Estados Unidos.

29. Lleno el mundo con el nombre de Motomami

Además de hacer suya la palabra Motomami, la cantante llenó el mundo con esta expresión. Lo hizo gracias a los grafitis que colocó en ciudades como Nueva York, Barcelona o Londres. Una técnica de promoción perfecta.

30. Se ha convertido en historia de la música

Con todos estos logros, Rosalía se ha convertido en un icono pop: una leyenda de la música actual que crea tendencia, abre caminos e inspira a sus contemporáneos. Su música, su imagen y su trabajo ya forman parte de la historia. No solo de España, sino de la cultura del entretenimiento mundial. Rosalía es y será un símbolo del vanguardismo, el pop de la música. ¡Larga vida a la reina de la música en español!