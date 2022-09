Walls y Funzo & Baby Loud van a ‘Reventar la Ciudad’ por amor en su nueva colaboración

Funzo y Baby Loud se unen a Walls para Reventar la ciudad. Así se llama esta nueva colaboración que los fanáticos de los artistas tienen en bucle todo el día desde que vio la luz. Podemos decir que ha sido una de las uniones más esperadas entre sus seguidores, ya que sus ritmos son perfectos para crear una canción pegadiza y llena de ritmo.

Está claro que lo han conseguido porque tienen todas las redes sociales revolucionadas con este nuevo lanzamiento. Muchos coinciden en la mismo: es un temazo digno de este trío. Algunos celebran que por fin haya salido después de esperar tanto para cantarla y bailarla en casa, en el coche o en las discotecas.

El público de Funzo & Baby Loud no veía el momento de que viese la luz, pero ninguno de estos fans se imaginaba que se iban a encontrar a sus ídolos al salir del concierto de Aitana en el Wizink Center de Madrid. El pasado 22 de agosto, el dúo salía del recinto cuando un grupo de chicas se acercaron corriendo para hacerse una foto y cantar a todo pulmón Inmortales frente a ellos. Un momento que estamos seguros de que nunca olvidarán.

“Voy a reventar la ciudad por ti. Te dedicaré esta canción, aunque duela. Vas a ver mi cara billar sin ti, me va a dar igual estés o no estés aquí”, cantan en la parte más movida del tema. Con esta estrofa nos han dejado claro lo que quieren transmitir con su letra. Se trata de una canción dedicado a esa chica que no le hace caso a pesar de que vaya detrás de ella.

Un videoclip en llamas

Junto al tema nos han regalado un vídeo muy especial que plasma a la perfección lo que sienten y lo que hace esta chica con ellos. Cuando comienza el clip, Walls sale a la terraza y se encuentra a su vecina maquillándose mientras canta que “sigue creyendo que aún estoy mejor” con ella. En ese momento, un hombre desde un coche observa la situación en los balcones de Madrid con unos prismáticos. Cuando el cantante le ve sale corriendo mientras el coche arranca y deja atrás el edifico.

Después de esto, aparece el dúo en una sala llena de fotos junto al murciano. A partir de ese momento deciden salir y reventar todo lo que se encuentran por el camino. Está claro que este single tiene todas las papeletas para convertirse en un nuevo hit.

Y tú, ¿alguna vez has sentido lo mismo que ellos?