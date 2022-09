Las teorías que apuntan a que la ruptura de Risto y Laura Escanes podría ser falsa

Ayer, domingo 25 de septiembre, en pleno prime time de Instagram: Risto Mejide y Laura Escanes anunciaban su ruptura.

Los dos a la vez, pero con fotos y textos distintos. Cuidados, con fotos de amor entre ambos y palabras de respeto i cariño eterno... Vamos, como hacen las celebrities ahora, pero en su caso hay muchos detalles que han llamado la atención y por los que muchos no se creen esta ruptura.

Más viniendo de un publicista y una influencer que miden mucho los tiempos, las consecuencias de sus actos y los likes de cada movimiento.

La rareza de muchas de las cosas que han contado y de la forma en que lo han hecho, han levantado las sospechas de muchos que creen que es más una campaña de marketing y que es cuestión de tiempo que destapen "la broma".

A continuación las razones (que huelen):

- El anuncio del comunicado: no es solo que ambos lo publiquen en el horario de máxima adiencia de Instagram (que también), si no que Risto lo anunció con una cuenta atrás en tono jocoso y después con una imagen de un gif. Cuando todos sabemos que las rupturas son dolorosas y no se suele estar de humor para bromear con ellas.

- En el texto de él se lee entre líneas que no deja de hacer guiños cómicos: como que ella le ha convertido en el "Papa de Roma" (con mayúscula y sin tilde, detalles que el escritor no deja al azar). Mientras que en el texto de ella realmente no dice que se separen en ningún momento.

Está curioso que te dejen dándote las gracias por haberte hecho Papa de Roma. https://t.co/BnFaoqByy2 — Εκαιτz (@ekaitz_rudii) September 25, 2022

- Risto también añade la fecha de inicio de la relación y la de final (como si se tratara de un fallecimiento). Y en la de final es el mismo día en el que lanzan el comunicado, ¿alguien rompe con otra persona y corre a publicarlo en Instagram?

- Pero ¿por qué harían esto? Son muchos los que apuntan a que en su último podcast hablan de la ruptura. Un capítulo que, seguramente, tras este anuncio ha multiplicado sus visitas como ocurrió con el "Te felicito" de Shakira tras conocer la separación con Piqué y entender de golpe la letra dedicada a él. Sabemos que para un publicista todo vale si es cuesión de marketing, así que ahí habría una buena razón.

- Hay quienes incluso piensan que Tamara Falcó les podría haber pagado para desviar la atención de los medios frente a su ruptura con Iñigo Onieva.... pero eso ya es rizar el rizo demasiado.