Laura Escanes y Risto Mejide anuncian su separación tras 7 años de relación

Laura Escanes y Risto Mejide han puesto punto y final a su relación sentimental. Hace algunas semanas durante uno de sus podcast la por entonces pareja hablaba sobre el final de todas las relaciones y cómo abordarlas, un episodio que muchos han querido ver como el preludio confirmado de la ruptura que ha terminado por producirse este 25 de septiembre.

Cada uno de los dos protagonistas de esta historia de amor que se acaba ha publicado en sus redes una dulce despedida con palabras de cariño, amor y reconocimiento hacia la persona que les ha hecho feliz en los últimos años. Sin embargo un detalle que no ha gustado a todo el mundo ha sido la fecha, a modo de epitafio, que el popular presentador ha puesto en sus perfiles oficiales.

"Gracias @lauraescanes por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado. Porque todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular. Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho Papa de Roma. Eso sí que es un amor pa #toelrrato. 1/6/2015 - 25/9/2022 #casiToelrrato" ha escrito Risto Mejide

Cosas buenas y cosas malas como en cualquier relación que han motivado esta abrupta ruptura pese a que los rumores de crisis les venían acompañando en los últimos meses. Ni Risto Mejide ni Laura Escanes han querido debatir públicamente nunca sobre el estado de su relación y sólo cuando ha llegado a su fin han hecho públicas sus desavenencias.

"No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor ❤️ Os queremos. Pedimos respeto en estos momentos tan delicados, para nosotros y nuestra familia 🙏🏼 Gracias. Siempre." escribía Laura Escanes.

¿Una ruptura televisada?

Como decíamos al comienzo de este artículo, no hace ni 20 días que Risto Mejide y Laura Escanes protagonizaron un momento televisivo y de podcast de esos que se vuelven virales en los que hablaban de ruptura en En Cariño, ¿pero qué dices?.

"Hay gente que está en tu vida el tiempo que tiene que estar, te aporta muchísimo y esa etapa tiene un principio y un final, un inicio y un cierre, y no por eso tiene que ser un fracaso. Vivir el final como un fracaso, es el primer fracaso del final" empezaba explicando el presentador para después lanzar la frase "Doy por hecho que un día voy a llegar a casa y tú no estarás. Y entonces diré, bueno pues se está despidiendo".

"Que no. ¿Por qué estás dando por hecho que nos vayamos a separar. No lo entiendo. ¿Sabes?" respondía Escanes con rostro serio. La respuesta fue matadora: "Porque todo lo que empieza tiene que acabar". Ante la negativa de Risto a su pregunta de si las cosas pueden durar eternamente, la joven respondió: "Estoy super triste ahora mismo. Bueno da igual, voy a pasar esto por alto. Estoy muy enfadada también".