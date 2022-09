El tweet sobre ‘Friends’ que ha abierto un debate sin resolver en las redes

Friends es una de las series más seguidas de la historia de la televisión. Y es que cuando llegó a la pequeña pantalla en 1994, inmediatamente se convirtió en un fenómeno.

A lo largo de los capítulos, sus protagonistas demostraron que la amistad está por encima de cualquier cosa y que no hay contratiempo ni obstáculo que consiga destruirla. Encontrar buenos amigos en tu vida es un lujo del que no todos pueden disfrutar, pero Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe y Joey tuvieron la suerte de encontrarse en Nueva York y permanecer juntos para siempre.

No obstante, a veces el roce hace el cariño, y eso es algo que los espectadores de la serie pudieron comprobar con Ross y Rachel. Empezaron como amigos hasta que surgió el amor, pero no todo fue tan bonito como imaginaban. De hecho, la historia se torció tanto que en una de sus rupturas, la joven acabó encontrando momentáneamente el amor en Joey, que se convirtió en una relación aclamada por muchos y criticada por otros.

Pues bien. Precisamente un tuit sobre esta inesperada unión es el que ha revolucionado a los fans de Friends en las últimas horas. "Si vamos a criticar de la inclusión forzada en las series, hablemos de cosas forzadas de verdad", dice @_Hitoru_ adjuntando una foto de la pareja.

Si vamos a criticar de la inclusión forzada en las series, hablemos de cosas forzadas de verdad. pic.twitter.com/ILS7q0Ut8F — David 🍑 (@_Hitoru_) September 24, 2022

No todos están de acuerdo con David. "Forzada la relación con el tóxico de Ross, que se pasaron 10 temporadas dándole vueltas a las cosas", añade @paolalalarivera. "Joey y Rachel fueron lo MEJOR el uno para el otro. Joey la ADORABA y Rachel estaba súper cómoda a mí no me digas que esto es inclusión forzada porque lo que es terrible es la relación de mierda que tenía con el tóxico de Ross", dice @zumitoos.

El debate del amor que existía (o no) entre Ross y Rachel sigue más vivo que nunca. Y es que aunque el último capítulo de la serie se emitió en 2004, este tipo de debates demuestra que la serie no ha pasado desapercibida en la historia de la televisión. Muchos sueñan con su regreso, aunque este se realizó puntualmente en 2021 cuando sus protagonistas se unieron en un episodio extra de reencuentro.

Y tú, ¿qué opinas del romance entre Joey y Rachel? ¿Y entre Ross y Rachel?