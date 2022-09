Robbie Williams y su XXV Tour 2023 llegan a España con LOS40 como emisora oficial

Robbie Williams ya ha puesto fecha al paso de su XXV Tour 2023 por España. La gira mundial en la que presentará su más reciente proyecto musical hará una única parada en nuestro país. El artista británico celebrará sus 25 años como solista junto al público español el próximo 24 de marzo de 2023 en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Las entradas se pondrán a la venta el próximo 30 de septiembre a las 10 de la mañana en Doctor Music, Entradas.com y a través de la plataforma de venta de su web. Un único concierto en nuestro país con LOS40 como emisora oficial en el que seguro que no faltarán algunos de sus hits más importantes como Angels, Let me entertain you, Millenium, Feel, Rock Dj, Candy, She's the one o Tripping. Han pasado 25 años desde la publicación de Life thru a lens y por ello no te puedes perder este concierto único que será inolvidable.

Seis de sus trabajos están incluidos en la lista de los 100 álbumes más vendidos de la historia en Reino Unido, su lugar de origen. Hasta ahora puede presumir de haber vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo, y sumando.

Pero sus logros no se quedan ahí. En estos años ha conseguido 14 números uno y se ha convertido en el artista con más Brit Awards de la historia con un total de 18. De hecho, en 2019, lanzó un álbum navideño que llegó a ser #1 consiguiendo, así, igualar a Elvis Presley como artista en solitario con más álbumes número 1 en el Reino Unido.

Cartel del XXV Tour 2023 en España de Robbie Williams / Sony Music

Para este show, el 'niño travieso del pop británico' ha preparado una superbanda que le acompañará durante todos sus directos, incluyendo el del Palau Sant Jordi, y con la que interpretará los éxitos más importantes que han marcado su carrera discográfica. A diferencia de su elepé, regrabado con orquesta, aquí el solista estará rodeado de una superbanda que hará las delicias de los espectadores.

Con directos en Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Eurpa... XXV Tour promete convertirse en una de las grandes giras mndiales del 2023 y Robbie Williams en uno de los artistas que más van a sonar durante todo el año gracias a algunas de sus legendarias canciones convertidas en himno para varias generaciones.