Robbie Williams anuncia ‘XXV’, el disco con el que celebra sus 25 años como solista

"Estoy muy emocionado de anunciar mi nuevo álbum XXV, que celebra muchas de mis canciones favoritas de los últimos 25 años. Cada canción tiene un lugar especial en mi corazón, así que fue una verdadera emoción grabarlas de nuevo con el Metropole Orkest. No puedo esperar a que todos lo escuchen". Con este breve comunicado anunciaba Robbie Williams el lanzamiento el próximo 9 de septiembre del disco con el que celebrará dos décadas y media de carrera como solista.

La salida del niño travieso del pop británico de Take That supuso un terremoto en los cimientos de la industria musical en los 90. Pocos confiaban en que el inglés pudiera superar la fama de una de las mayores boyband de todos los tiempos pero su debut en 1997, Life thru a lens, dejó claro que podría. Y lo hizo.

En estos 25 años de carrera en solitario, Robbie Williams ha dado vida a auténticos himnos de la música como Angels, Let me entertain you, Millenium, Feel, Rock Dj, Candy, She's the one o Tripping. Todas ellas volverán a cobrar vida después de ser regrabadas con la orquesta Metropole de Países Bajos dotando a todas ellas de una epicidad y magnificencia a la altura de su fama bajo la batuta de Jules Buckley, Guy Chambers y Steve Sidwell.

XXV verá la luz en diferentes formatos y en diferentes ediciones. La versión normal incluirá una nueva canción, Lost, que lleva el sello de la casa del artista británico con una preciosa letra acompañada de una suave melodía de piano y una sección de cuerdas increíble.

Aquellos que opten por la edición de lujo, además de Lost encontrarán otras tres canciones completamente inéditas (Disco simphony, More than this y The world an her mother) además de otras siete canciones regrabadas.

Angels, el buque insignia de Robbie Williams y XXV

Para presentar este nuevo proyecto musical, Robbie Williams ha estrenado el videoclip de Angels, probablemente el buque insignia de su carrera y la primera tarjeta de presentación de XXV.

Un videoclip en blanco y negro que nos devuelve la emoción de esta canción con un emocionante significado. Fue el cuarto sencillo del álbum de su álbum debut en solitario, ya separado de Take That. Está considerada como la canción que salvó su camino en la música y es la que ha usado para concluir la mayoría de sus conciertos.

A lo largo de los años, su emotiva letra se ha interpretado de muchas formas diferentes. El músico irlandés Ray Hefferman fue el que compuso la primera versión en la que se inspira este tema. Este profesional confesó que la escribió en memoria de su hijo, que no llegó a nacer y se convirtió en su ángel. Sin embargo, Robbie decidió reescribirla y adaptar su significado a algo más personal.

El exmiembro de Take That compró los derechos de la canción, y decidió reescribirla para dedicársela a todas las personas que han fallecido y ahora cuidan de nosotros desde el más allá. Varios fans de Williams siempre han defendido que Angels está dedicada a su propia madre, pues el término ángel está en femenino, y en el videoclip de la canción el ángel de mármol que aparece es una mujer.

Listado de canciones de XXV