Íñigo Onieva pide perdón a Tamara Falcó por su infidelidad, pero Beatriz Cortázar asegura que se acabó

Lo que se podía haber convertido en el fin de semana más feliz de los últimos tiempos para Tamara Falcó ha terminado siendo su mayor pesadilla. Nada auguraba el pasado jueves que la cosa acabaría así cuando anunciaba su futura boda con Íñigo Onieva.

Lucía su original anillo con tres diamantes en forma de lágrima que le había regalado el que lleva siendo su pareja los últimos dos años. Una relación que ha estado salpicada de constantes rumores de infidelidad por parte de él.

Parecía que había logrado superar todos los obstáculos y que el amor iba a triunfar. Pero poco podía imaginarse Tamara que nada más anunciar su compromiso iban a salir a la luz unas imágenes en las que se veía a su chico besándose con otra mujer en un festival celebrado en Estados Unidos hace tres semanas.

El primer desmentido

En la primera salida pública de la pareja él desmentía que esas imágenes fueran recientes y aseguraba que se remontaban a 2019. Mientras, a su lado, su novia sin saber muy bien qué cara poner. Pero retar a los periodistas no suele ser buena idea y se demostró que nada de eso, que esas imágenes eran de ahora.

El siguiente paso fue un comunicado, este mismo domingo, de Onieva pidiendo perdón y asegurando que Tamara era la mujer de su vida. “En los videos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello" confiesa entonando el mea culpa.

Y no ha dudado en pedir perdón: "Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente". Y no ha dudado en reafirmar lo que siente por la que el jueves era su prometida: “Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño”.

Sin duda, momentos complicados para ambos. Han borrado toda prueba del compromiso en redes sociales. “Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que pueden afectar a nuestro derecho a la intimidad, y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad".

Los medios hablan

Pero eso va a ser complicado porque esta turbulenta historia de amor es portada de multitud de medios. Beatriz Cortázar daba la última hora en Ya es verano: “Os puedo asegurar a las cuatro y veinte de la tarde del mundo, que la relación entre Íñigo Onieva y Tamara Falcó está rota. No hay un tiempo de espera, no hay nada. Ahora mismo la relación está totalmente terminada”.

Explicaba que Tamara estaba en la casa que tiene su madre en Madrid muy bien arropada por amigos y familiares. “No hay vuelta atrás. Esta relación se ha terminado”, aseguraba la periodista.

“El daño público que le ha hecho él a Tamara con esas imágenes, haciéndole pasar ese ridículo, desmintiendo de manera tan artificial y ella con una cara de póker que no sabía dónde meterse. El daño ha sido tan grande que yo dudo que esto pueda tener arreglo”, opinaba Aurelio Manzano.

Antonio Rossi remarcaba que la decisión la ha tomado Tamara, pero aseguraba que “las esperanzas por la otra parte no están olvidadas. Él habla con muy poca gente, de prensa no ha cogido el teléfono a casi nadie, pero sí ha hablado con algún amigo y esperanzas hay de que la historia se arregle. Él está muy convencido de que puede enmendarlo”.

“Él está siguiendo unos pasos, una estrategia de comunicación, porque no nos olvidemos que Tamara Falcó es una marca, ahora mismo vende y vende mucho y tiene muchos contratos y la que puede salir perjudicada de todo esto es ella por su imagen”, analizaba Saúl Ortiz.

“A mí me cuentan que ayer por la tarde cuando damos esta información de que él va a emitir un comunicado, él tiene varias propuestas para hablar y se niega en un principio, no quiere dar ese tipo de explicaciones públicas porque va a quedar en ridículo, pero personas cercanas a Tamara le hacen llegar que perdido está todo, pero si hay algo que puede acercar a Tamara a algo, una conversación o reencuentro, pasa por este perdón público”, añadía.

Habrá que seguir los siguientes capítulos de este culebrón que va a dar mucho que hablar.