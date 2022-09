Risto Mejide se compara con Tamara Falcó: “Me identifico mucho en estos momentos”

Este domingo Laura Escanes y Risto Mejide nos dejaban sin palabras tras anunciar su separación después de siete años juntos y una hija en común. Una noticia de lo más inesperada para todos, y es que, acostumbrados a su derroche de amor en redes sociales, este punto y final a su historia de amor no se lo esperaba nadie.

Un comunicado que ambos compartieron en sus respectivos perfiles de Instagram casi al mismo tiempo. La influencer lo hizo con un texto de lo más emotivo donde adelantaba que no había sido fácil escribirlo: "No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 8627292 veces", escribía afirmando que no cree "que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre".

No se conocía que existiese una crisis entre ambos, aunque lo cierto, es que como en cualquier relación han habido idas y venidas: "El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días". La modelo con apenas 26 años aprovechó para confesar que "si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor" tenía que ser con Risto.

Por su parte, el publicista, también quiso agradecer a la madre de su hija Roma "estos siete años, tres meses y veinticuatro días", los cuales aseguraba que aunque "no han sido perfectos (...) seguramente hayan sido los mejores de mi vida". Risto, que también sacó su lado más sentimental, afirmó que, al final de una relación "todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular".

Sin embargo, antes de publicar ambos la ruptura, Mejide subió un Stories en el que compartía, con confeti detrás, una cuenta atrás para el "comunicado". Un hecho que fue muy criticado por todos los usuarios de Instagram y que no tardó en volverse viral esta forma tan fría de publicar la noticia.

Risto Mejide ha comunicado que se divorcia de Laura Escanes, la madre de su hijo, con una cuenta atrás de Instagram llena de confeti.



What a time to be alive. pic.twitter.com/fzALEmWWvc — Elyon (@ElyonMan) September 25, 2022

Un día después de compartir su divorcio

Apenas han pasado 24 horas desde que se conoció la noticia y, aunque Laura Escanes no ha vuelto a pronunciarse en redes, Risto sí lo ha hecho: "El dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las burlas. Ojalá tuvieran razón".

"Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil", escribía agradeciendo las buenas palabras que también han tenido con ambos.

Un Risto que tras todas las críticas recibidas, ahora se ha mostrado desvastado y ha querido abrir su corazón para mostrar cómo se siente tras su separación: "Es un agujero negro que se te instala en el alma. Ojalá también tengáis razón. Ojalá se salga de esto", terminaba escribiendo mostrando su tristeza.

Risto Mejide reaparece en su programa

Tras la avalancha en redes, el presentador de Todo Es Mentira ha acudido a su programa como cada tarde. Sin embargo, esta vez la bienvenida ha sido diferente: "Bienvenidos a todos.

CONTUNDENTE 💔😬 Risto Mejide no puede disimular y se compara irónicamente con Tamara Falcó @ristomejide

Fuente: (Todo es Mentira) pic.twitter.com/MP6XURNaw6 — Mira lo que Hizo España (@MiraloquehizoEs) September 26, 2022

Especialmente a la otra persona con la que me identifico mucho en estos momentos basicamente porque es mejor que no entre en las redes sociales en los próximos 26 años, Tamara Falcó. Un beso muy grande", decía de forma irónica.