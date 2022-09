Manuel Turizo: “En el nuevo disco está la música que ha terminado creando mi identidad musical”

Manuel Turizo es imparable. Después de convertirse en un exponente del movimiento urbano, el cantante colombiano ha conquistado el mercado internacional con La bachata, un hit que bebe del género que nació República Dominicana. Ahora está girando por diferentes rincones del mundo y durante su parada por Madrid, además de hacernos bailar en LOS40 Urban Stage, pasó por LOS40 Global Show para hablar con Tony Aguilar de su nuevo álbum y de sus últimas colaboraciones.

El éxito de 'La bachata'

"Hago las canciones con el mismo cariño y la misma ilusión, pero siempre sorprende cuando una canción empieza a conectar con el público. Antes de sacarla ya me gustaba, pero no esperaba esto. Empezó a crecer y, de repente, se fue de las manos".

Videoclip oficial de 'La bachata'

Fan del género

"Soy fanático de la bachata desde bien pequeño. Escuchaba a Juan Luis Guerra, Aventura, Romeo Santos. En la música no he llevado una línea completamente recta. Hice pop urbano, balada y reggaetón. Me gusta hacer de todo e ir picando estilos. En mi playlist personal tengo todo tipo de géneros y a la hora de hacer música intento hacer lo mismo".

La nueva generación de bachateros

"Siento que es brutal. La inspiración viene del origen de la bachata. Somos una camada de artistas que venimos influenciados por la bachata de República Dominicana. Nos influye a todos los hispanos y estamos viendo qué cambiar y proponer nuevo en el género, como C Tangana, Rosalía y yo mismo. En mi caso está basada en los elementos clásicos, pero distorsionamos la guitarra y jugamos con ella en el estudio".

La clave del disco

"Se va a titular 2000 porque es el año en el que nací y también porque en este álbum quería coger varios referentes musicales, quería implantar lo que me inspiró y ha terminado creando la identidad musical de Manuel Turizo. La gente me identifica con el urbano, pero me gusta toda la música. En lugar de coger los sonidos que están de moda quería coger los sonidos con los que he crecido".

Colaboración con MyA

"Los chicos de MyA son grandes personas y unos cantantes con dos pares de cojones. Los conocí gracias a Piso 21. Nos lo presentaron y empezamos la relación. Me enviaron lo que fue después Mal de amor y me encantó. Hicimos algunos cambios y quedó brutal".

'Extasis' con María Becerra

"Soy muy fan de María Becerra. Tiene mucha identidad y me gusta la manera en la que canta. Es arrolladora. Quería hacer algo con ella y esta canción entre romántica y sensual. Me gusta mucho Extasis".

