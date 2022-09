Laura Matamoros: todos los detalles sobre su reducción de pecho

En los últimos meses, la vida de Laura Matamoros ha sido una montaña rusa de idas y venidas, y es que, tras romper con Benji Aparicio la pasada primavera, este verano se dejaban ver juntos en las playas de Marbella mientras disfrutaban de un baño en la playa con sus dos hijos: Matías y el pequeño Benji.

Pero también han sido unos momentos para tomar decisiones, entre ellas, la influencer ha dado el paso y se ha sometido a un retoque estético: una reducción de pecho. Una operación que pillaba a todos por sorpresa y que anunció desde la cama de la clínica agradeciendo el trato a su doctora.

Era ella misma quien contaba en sus Stories de Instagram que llevaba tiempo queriendo pasar por quirófano, ya que, tras los dos embarazos y los cambios de peso, no se sentía cómoda: "Desde hacía tiempo quería retocarme el pecho, ya que, con los embarazos, cambios bruscos de peso y al no llevar la antigua prótesis debajo del músculo, no estaba cómoda", contaba explicando que también tenía que "cambiar la prótesis anterior".

Una reducción que no solo la ha hecho a nivel estético porque "lo tenía más caído de lo normal", sino también por comodidad: "He aprovechado a reducir un poco el tamaño de la prótesis, ya que me sentía incómoda con tanto pecho".

Durante estas semanas, ha sido la hija de Kiko Matamoros quien ha querido hablar abiertamente sobre su retoque estético y ha ido explicando cómo se sentía: "Ayer muy bien, hoy algo peor y mañana ya veremos", confesaba, calificando su dolor en "un siete" sobre diez.

Todo sobre su operación

Un mes después de pasar por quirófano, ha vuelto a utilizar sus Stories para hablar con sus seguidores. De nuevo lo ha hecho haciendo un preguntas y respuestas sobre cualquier duda que pudiesen tener acerca de la recuperación, adelantando que "está siendo increíble".

La creadora de contenido ha hablado con total naturalidad sobre su postoperatorio y no ha querido mentir a nadie: "Fueron dos días con dolor, sobre todo más molestias que otra cosa, y dormir un poco incómoda", relataba, explicando que intentó someterse a la reducción en una semana que estuviese "tranquila con los niños y tuviera poco trabajo".

Laura Matamoros habla sobre su reducción de pecho / Instagram @_lmflores

También ha aprovechado para contar que está utilizando la técnica INDIBA "para drenar mejor y calmar un poco las molestias", un proceso que lo está usando "para ayudar a la cicatrización".

Laura ha asegurado que está siguiendo los consejos de su doctora en todo momento y todas las indicaciones que le está dando, algo que le está sirviendo para recuperarse cuanto antes y poder continuar con su rutina diaria.