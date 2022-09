Cristina Saavedra se emociona con el precioso homenaje que le rinden sus compañeros de La Sexta

Cristina Saavedra regersó al trabajo hace unos días y, tras una pequeña fase de preparación, este lunes ha llegado el momento de dar el salto y volver a enfrentarse a las cámaras de la mano de la edición de las 20:00 horas de La Sexta Noticias, uno de los programas de informativos en los que más cómoda se siente.

La periodista ha trabajado muy duro para recuperarse emocionalmente de los duros golpes que le ha dado la vida en el último año hasta que finalmente ha logrado llegar al que ha sido su hogar televisivo desde hace años. Y precisamente allí, respondiendo al mensaje de agradecimiento que ella misma les lanzó a sus compañeros y seguidores a través de las redes sociales el pasado miércoles, cuando pisó por primera vez la redacción, ha sido dónde quienes han trabajado codo con codo con ella en las últimas temporadas televisivas, han querido rendirle homenaje para ayudar que en esta vuelta, se sienta otra vez como en casa.

A juzgar por las imágenes que sus compañeros de redacción han compartido en las redes sociales, el recibimiento a Cristina Saavedra en el plató de La Sexta ha sido verdaderamente emotivo. Pues justo cuando la periodista se disponía a enfrentarse a las cámaras, un gran número de profesionales de la casa se han agolpado en el plató d La Sexta Clave para aplaudir a la profesional por su coraje y hacerle entrega de un ramo de flores como muestra del grandísimo afecto que sienten por ella.

Al grito de "brava" y otros piropos, los compañeros de Saavedra han logrado emocionarla y esta ha acabado llorando de la alegría. "Después de meses de tinieblas y oscuridad, lo que veis en este vídeo me devuelve a la vida. Hoy he vuelto a presentar y ahí estaban al final mis compañeras y compañeros. Gracias por tanto amor que me ha hecho fuerte", ha escrito posteriormente la comunicadora en su perfil de Twitter para agradecer el apoyo a todos los que, día a día, se enfrentan con ella al reto de abordar la actualidad desde la televisión.

Tiempos duros para la familia de Saavedra

Saavedra volvió ayer a la tele después de haber atravesado un momento personal durísimo. La periodista gallega perdió en en junio de 2021 a su abuela, 12 días después vio cómo el cáncer le arrebataba a su hermana pequeña azotándola con un segundo golpe emocional durísimo, y por si esto fuese poco, menos de un año después, en marzo de 2022, esta mismo enfermedad acabó con la vida de su otra hermana, esta más mayor que ella, que falleció tristemente a los 53 años.

Afortunadamente la periodista ha sabido encajar estos tres durísimos embistes y, aunque ha necesitado unos meses para cuidarse después de todo lo sucedido, ha logrado, ayudada por el cariño de los suyos, volver al trabajo y hacer gala de una profesionalidad que la precede en todo lo que hace.