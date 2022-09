Antena 3 prepara su propia 'Pasión turca'

Antena 3 prepara literalmente su propia pasión turca. La principal cadena de Atresmedia ha anunciado este mismo 28 de septiembre que está trabajando en La pasión turca, una nueva serie original que adapta a la pequeña pantalla la popular novela homónima de Antonio Gala y que, al contrario que lo que está sucediendo con La novia gitana y otras ficciones recientes, se emitirá en abierto y en prime time.

Eso sí, para verla, habrá que esperar un poco. La serie que adaptará este popular libro de 1993 estará dirigida por Iñaki Peñafiel (Malas Madres, La cocinera de Castamar y Brigada Costa del Sol) y en cuanto al elenco, Antena 3 ha desvelado que todavía está por concretar. Lo único que se sabe por ahora es que estará formado por un equipo internacional en el que trabajarán codo con codo actores españoles, turcos e italianos.

A los mandos de la producción de La Pasión turca estará Atresmedia TV y Buendía Estudios, con Montse García, Sonia Martínez y Amparo Miralles como productoras ejecutivas. El guion será de Irene Rodríguez y Esther Morales; Juan Carlos Bilbao será el diseñador de producción y Emilio Giménez el director de producción; el director de fotografía será Teo Delgado, el diseño de vestuario correrá a cargo de Juan Antonio Bello Caballero; al mando del maquillaje y la peluquería se pondrá Romana González y por último, aunque no menos importante, Jaime Barros será el jefe de Sonido.

Seis capítulos de 50 minutos para un relato en dos tiempos

Si no hay cambios de última hora en el proyecto La pasión turca llegará a las noches de Antena 3 a través de seis capítulos de 50 minutos cada uno. En ellos los actores escogidos le darán vida al drama de Olivia, una profesora española de Bellas Artes con una carrera brillante que de repente se despertará de un coma en un hospital de Estambul después de haber intentado suicidarse.

Olivia tendrá que enfrentarse a las preguntas de una agente de la policía turca que trata de averiguar si esta ha colaborado en una red de contrabando de obras de arte junto a Yaman, su amante turco y responder a un posible trato que pasa por que vuelva con Yaman para informar a la Policía sobre todos sus movimientos.

En La pasión turca se conjuga un relato a dos tiempos. Olivia tendrá que hacer frente al futuro mientras reconstruye un pasado sobre el que no suele ser muy clara. La protagonista reconstruye su apasionada historia de amor, pone sobre la mesa los motivos que la llevaron a trasladarse de España a Turquía y lo más llamativo es que no es nada clara sobre ninguno de estos temas. Ella alimenta el misterio que rodea a su vida en el país otomano y su participación o no en los negocios peligrosos e ilegales que su pareja se ha llevado entre manos en los últimos tiempos.