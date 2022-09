Laura Escanes vuelve a las redes tras anunciar su separación con Risto Mejide

Este domingo 25 de septiembre, Laura Escanes y Risto Mejide nos dejaban sin palabras tras anunciar su divorcio después de siete años de relación y una hija en común. Acostumbrados al derroche de amor en sus fotografías y en sus textos, esta noticia nos dejó a todos perplejos y causó un gran revuelo en las redes sociales.

Primero fue el presentador quien anticipó que iba a lanzar una noticia bomba en su perfil. Lo hizo a través de sus Stories en el que compartía, con confeti detrás, una cuenta atrás para el "comunicado". Llegada la hora, ambos publicaron en sus respectivos perfiles, casi al mismo tiempo, el punto y final de su historia.

La influencer lo hizo con un texto de lo más emotivo donde expresaba lo difícil que había sido escribirlo: "No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 8627292 veces". Laura, que no cree que esto sea un adiós para siempre porque considera que de alguna manera se van "a tener el uno al otro para siempre", aprovechó para agradecer al padre de su hija todo lo que habían vivido juntos: "El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días".

El publicista, que se mostró más entero a la hora de escribir el texto, también agradeció todo lo que habían vivido durante "estos siete años, tres meses y veinticuatro días". Y es que, como en cualquier relación, han tenido sus idas y venidas, pero, aun así, el presentador, aseguraba que este tiempo había sido el mejor de su vida: "Todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular".

24 horas después, de nuevo era Risto quien se pronunciaba en redes, esta vez para afirmar que no estaban siendo buenos momentos, a pesar de su entereza a la hora de dar la noticia: "El dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las burlas. Ojalá tuvieran razón".

Vuelve a las redes

Ahora es Laura quien ha vuelto a las redes sociales tras más de 72 horas sin aparecer en ellas ni dejar ni rastro. Lo ha hecho con una galería de imágenes en las que anunciaba que está volcada de lleno en su trabajo: "Work, work, work, work, work, work, work", escribía, haciéndole un guiño a su fanatismo con la cantante Rihanna.

La de Barcelona no ha querido dar ninguna pista de cual podría ser su siguiente proyecto, pero lo que sí sabemos es que podría ser con la actriz Begoña Vargas, o que al menos la ha acompañado en este rodaje.