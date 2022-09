Este martes noche muchos artistas destacados de nuestro país se han unido a varias promesas para disfrutar de una fiesta llena de nervios y emociones varias. Han asistido a la Cena de Nominados en House of Son de Amar, en Palma.

Antes de saber si acababan en la lista de nominados, se han pasado por la alfombra roja para lucir sus mejores galas, las que se merece un evento de esta importancia. Supone el pistoletazo de salida para la gala de LOS40 Music Awards 2022 que se celebrará el próximo 4 de noviembre en el Wizink Center de Madrid.

Pero vamos por pasos que primero hay que conocer a los nominados. Y los primeros en enterarse de todo han sido los artistas e influencers que se han pasado por la fiesta.

Una de ellas ha sido Samantha Gilabert que ha lucido el vestido más atrevido de todo el evento. Un mini vestido tipo malla que dejaba a la vista su ropa interior.

Made in Spain

Ha recurrido a la ocasión al estilista Iván Aguilera Baron que le ha sugerido este diseño de LeCruel, la firma de moda española de Belén Cortés creada el año pasado. Apoyando la moda in Spain.

Samantha Gilabert y el vestido más atrevido de la Cena de Nominados de LOS40 Music Awards 2022. / Jorge Paris / Elena Buenavista

Este vestido pertenece a la colección Party que está a punto de lanzar. “Life is a party, are you coming to dance with us? Next PARTY collection! 🎈”, presentaba la firma. Así que un vestido diseñado para la fiesta y el baile no podía ser mejor opción para un evento como el de esta noche en la que la diversión, las emociones y la camaradería está asegurada.

Los pendientes son de Lolailas y costaban 25 euros y si te han gustado, te diremos que ya no los puedes comprar porque están agotados.

Sin duda, la triunfita ha sabido destacar en una alfombra por la que también han pasado otras mujeres muy sexis como Lola Índigo, Ana Mena, María Becerra o Chanel.