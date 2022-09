Dúos Increíbles se estrena con un cartel de artistas de lo más completo este jueves 29 de septiembre en La 1 de RTVE. Este nuevo programa musical busca acercar lo mejor de los dos mundos del panorama musical español a través de la interpretación de un tema musical. Los artistas consagrados o senior, por un lado; y los emergentes o junior por otro, intentarán romper así con la posible brecha generacional que pueda existir entre ambos.

Entre los cantantes consolidados de la industria encontramos nombres de la talla de Ana Belén, Víctor Manuel, Sole Giménez, Antonio Carmona, Diego Torres, Ainhoa Arteta, Miguel Poveda y Carlos Goñi.

Entre los músicos más emergentes también hay nombres propios que sí suenan con fuerza: Agoney, Nia, Antonio José y Marta Soto son algunos de los artistas más conocidos gracias a sus frecuentes apariciones en televisión. Sin embargo, hay otros, como Yoly Saa, Chema Riva, La Cebolla o Paul Allen que quizá hayamos oído hablar en contadas ocasiones.

Si este es tu caso, tranquilo, estamos aquí para que conozcas a todos por igual. Por ello, aquí te dejamos algunos datos a tener en cuenta sobre Yoly Saa.

1. Nombre completo y lugar de nacimiento

Yoly Saa es el nombre artístico de Yolanda Saa Filgueira, joven pontevedresa que se dedica a la música desde que tenía 13, cuando comenzó a tocar la guitarra. A los 18 se lanzó a dar sus primeros conciertos sobre escenarios modestos con un objetivo claro: hacerse un hueco en la industria musical.

2. Estilo de música

Su particular voz y sensibilidad única la convierten en una las promesas del pop, aunque no descarta hacer otro tipo de estilos porque no le gusta ponerse etiquetas. Sus canciones hablan de su Galicia natal y la morriña de estar fuera de casa; pero también del más puro sentimiento de amor y de desamor, emociones y vivencias muy personales que experimenta y con las que todos podemos sentirnos fácilmente identificados.

3. Su faceta como compositora

Parece que si no suenas en listas o en la radio no trabajas en la industria de la música. Pero las figuras y agentes que existen dentro de la misma son muy variadas; una de ellas es componer letras para otros artistas. En alguna entrevista que ha concedido, Yoly Saa ha confirmado que ha escrito canciones para artistas como Ana Guerra, Eva B, Malú o Luz Casal.

Yoly Saa - La luz (Videoclip Oficial)

4. Su discografía

Como para muchos de nosotros, el año 2020 supuso un punto de inflexión para ella. Lanzó su primer EP Magma bajo el sello de Warner Musice, después de telonear a Andrés Suárez. Este proyecto consta de una explosión de sentimientos plasmados en los seis temas que lo componen: Caigo, Todo contigo, Cimientos, Rendición, De seis a seis y Tercera Guerra Mundial.

Después de Magma llegaron otros sencillos, como Te dejo marchar, Salvavavidas, El Exilio, Ya no volverás o La Luz, muchos de los cuales han dado forma a su reciente álbum debut titulado A golpes de fe.

5. Colaboraciones

La decisión de abandonar su hogar para mudarse a Madrid y probar suerte en la capital le ha traído muchas alegrías. Para empezar, participar y ganar un concurso para ser telonera del también gallego Andrés Suárez y, después de esto, firmar un contrato discográfico (primero como compositora y después como artista), como ya hemos mencionado.

Yoly Saa ha colaborado con artistas como Veintiuno en la canción Desvelo; con Funambulista en el tema A vida o muerte; con Nil Moliner en Por última vez; Todo Contigo Remix con Yera; en Las bestias que me acompañan de Andrea Santiago; y la versión acústica en directo de Galicia con Luis Fercán.