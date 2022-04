Yoly Saa estrena ‘A Golpes de Fe’: te contamos todos los detalles de su álbum debut

Yoly Saa es una de las futuras promesas de la música pop en español. Una artista que dejó su profesión como jugadora de fútbol sala profesional para aterrizar en Madrid y luchar por su sueño de ser cantante. Hoy ha estrenado su primer disco con canciones llenas de sentimiento, añoranza y un homenaje a su tierra.

A Golpes de Fe es como se llama este trabajo de 11 temas. Un álbum en el que se ha volcado emocionalmente y narra todas las experiencias vividas que le han hecho componer estas canciones. Un disco en el que se respira verdad y esa pureza que se necesita dentro de la música. “Cada canción marca un momento, un sentimiento, una sensación. Componer este álbum ha sido un gran aprendizaje de vida”, cuenta Yoly Saa sobre su disco.

Yoly Saa - Ya No Volverás (Videoclip Oficial)

Todas las canciones tienen una sensibilidad especial. Expectativas, Ya no volverás, Cuando yo estoy lejos o El Exilio tratan la añoranza y ese desamor que se sufre cuando no va a volver una persona a la que no se quiere dejar ir. Aunque, la artista no siempre tiene el corazón roto porque gracias a Salvavidas o Galerna podemos sentir a la artista enamorada, dando toda una declaración de amor y alagando a otra mujer.

Galicia es un homenaje claro a su tierra. Una preciosa canción que combina su sonido pop con gaitas de fondo, mientras alaba todos esos lugares maravillosos que tiene el lugar natal de la gallega. Tirano, A golpes de fe y La Luz son temas especiales, que muestran una lección. Este último es la canción que cierra el disco y que cuenta el momento en el que descubres cuál es tu camino a seguir.

Yoly Saa - La luz (Videoclip Oficial)

Un disco especial que no dejará indiferente a ninguna persona que lo escuche. De momento, podremos escucharla en el concierto benéfico hacia las víctimas ucraniana, Acción-Reacción, que se celebrará en el Wizink Center el 10 de mayo.