Harry Styles puede hacer doblete en la lista este sábado

Estaba claro que el paso por la lista de Harry’s house, el tercer disco de Harry Styles, no podía quedarse en un solo single, As it was, que, por cierto, fue número uno tres veces. Sin duda es uno de los álbumes del año, el más vendido en Reino Unido en su primera semana en 2022 y número uno de ventas también en Estados Unidos y medio mundo. Así que los fans del británico quizá puedan disfrutar a partir de este sábado de la presencia de otro sencillo del disco en el chart de LOS40: Late night talking. Para que se consume su entrada, que puede brindar un doblete al ex One Direction, deben apoyarlo con el HT #MiVoto40HarryStyles.

Harry Styles - Late Night Talking (Official Video)

Harry está nominado, además, en cinco categorías internacionales de LOS40 Music Awards, cuya lista de candidatos se dio a conocer el pasado martes: Mejor Artista o Grupo, Mejor Álbum, Mejor Canción (As it was), Mejor Videoclip y Mejor Artista o Grupo en Directo. Es, de echo, el artista internacional que aspira a más galardones. Habrá que esperar no mucho, hasta el 4 de noviembre, para ver cuáles de esos premios se lleva.

Este otoño va a ser movidito para Harry, que acaba de estrenar Don’t worry darling, película que protagoniza (está dirigida por su chica, Olviia Wilde), y muy pronto My policeman, filme en el que también tiene un papel destacado. Por otra parte, la expectación es máxima para verlo en directo en 2023. Su Love on Tour pasará el 12 de julio en Barcelona y el 14 de julio en Madrid. Esa fenomenal atmósfera que hay alrededor de Harry puede verse reforzada con la entrada en lista de Late night talking. ¡Mucha suerte!