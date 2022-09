Ya están a la venta de entradas para ver a Harry Styles en Madrid y Barcelona con su Love on Tour 2023

La cuenta atrás empieza ha acabado. Después de que los más fans sacasen ayer su entrada para ver a Harry Styles en Barcelona y/o Madrid en la conocida preventa, es el turno de quienes no han querido adelantarse y han esperado hasta este 2 de septiembre para comprar un ticket que les permita disfrutar del ex de One Direction y de sus grandes hits en el Estadio Olímpic Lluis Companys de la Ciudad Condal el próximo 12 de julio de 2023 o en el nuevo Espacio Mad Cool de la capital dos días después, el 14 de julio de 2023.

La venta de entradas general ha arrancado cuando en la Península eran las 10:00 horas y en Canarias las 09:00 horas, por lo que quienes quieran asegurarse un pase para ver en directo en España al autor de Watermelon Sugar en su gira Love On Tour, de la que LOS40 es la emisora oficial, deben actuar rápido.

Los dos únicos puntos de venta oficiales son la web de Live Nation, Livenation.es; y la de Ticketmaster, Tiketmaster.es; por lo que todos aquellos que deseen comprar una entrada deberán dirigirse a una de estas dos webs.

Otras ciudades europeas del Love on Tour

Además de las dos paradas en España, Harry Styles llevará en 2023 su Love on tour a otras ciudades europeas. Hará parada en Horsens (Dinamarca), Munich, Frankfurt y Dusseldorf(Alemania), Coventry, Cardiff y Londres (Reino Unido), Edimburgo y Slane (Irlanda), París (Francia), Ámsterdam (Países Bajos), Werchten (Bélgica), Varsovia (Polonia), Viena (Italia), Lisboa (Portugal) y Reggio Emilia (Italia).

Harry Styles está trabajando en su nuevo disco

Aunque su gira para 2023 recibe el mismo nombre que la que el músico y actor está llevando a cabo este año, no podemos descartar que en su paso por España en 2023 Harry cante alguna que otra canción nueva; pues tal y como hemos podido ver en sus redes sociales, este polifacético artista no pierde el tiempo y, aunque solo hace tres meses que publicó Harry's House, ya se ha puesto a trabajar en nuevos sonidos.

Harry no ha querido desvelar ningún detalle más de lo que está por venir en el plano musical. Pero teniendo en cuenta que en los próximos días continuará su gira por Estados Unidos, no podemos descartar que se llegue a meter en el estudio y empiece a grabar partes de lo que serán su cuarto álbum de estudio.

Todo esto, claro está, si consigue sacar tiempo de lo que es su otra faceta profesional: la de actor. Porque a Harry se le viene por delante un otoño movidito. Primero por el estreno de Don't Worry Darling, la película que dirige su chica, Olivia Wilde y que él mismo protagoniza; y después con el de My Policeman, otro filme en el que tiene el papel principal, pero en este caso, capitaneado por el director Michael Grandage.